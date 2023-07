Les nouveaux iMac équipés de puces M3 pourraient arriver en octobre

by

by

La WWDC 2023 a vu l’annonce du très attendu MacBook Air 15 pouces, du nouveau Mac Studio et des puces M2 Pro et Ultra. Cependant, nous n’avons pas encore eu droit à des Mac basés sur la puce M3. Et comme l’année touche à sa fin, nous nous attendons à ce que cela se produise rapidement.

De récentes rumeurs émanant d’un initié Apple de confiance ont fait la lumière sur certaines nouveautés Apple très attendues prévues pour 2023. Préparez-vous à pimenter votre arsenal technologique, car Apple s’apprête à annoncer un nouveau modèle d’iPad Air doté de fonctionnalités améliorées, ainsi que les premiers ordinateurs Mac intégrant la fameuse puce M3.

Apple pourrait lancer un nouveau produit en octobre, selon Mark Gurman de Bloomberg dans sa lettre d’information Power On de ce weekend, et il spécule que le point central de ce lancement, probablement postérieur à l’iPhone 15, sera de nouveaux Mac, laissant entendre que l’iMac équipé d’une puce Apple M3 pourrait en faire partie. Gurman a déjà écrit qu’Apple prévoyait de sortir un iMac M3 à la fin de l’année.

En outre, le facteur de forme ne devrait pas être modifié cette fois-ci. Dans sa lettre d’information de la semaine dernière, Gurman écrivait que les iMac plus grands, pouvant atteindre 32 pouces, n’apparaîtraient pas avant la fin de l’année 2024, de sorte que ce rafraîchissement pourrait n’être qu’une version améliorée du modèle 24 pouces que nous avons aujourd’hui.

Gurman pense également que nous verrons des mises à niveau équipées de M3 pour les MacBook 13 pouces d’Apple — le MacBook Air et le MacBook Pro – mais il n’est pas explicite au sujet de l’iPad, disant qu’une possible version M3 de l’iPad Pro avec un écran OLED apparaîtra l’année prochaine. Il précise toutefois qu’un modèle plus rapide de l’iPad Air est en cours de développement. Cela permettrait à l’iPad de milieu de gamme d’Apple de revenir à un calendrier de sortie annuel après avoir sauté une mise à niveau en 2021, en sortant l’iPad Air alimenté par la puce M1 en 2022.

La puce M3

Gurman a précédemment déclaré que les nouveaux Mac M3 — au moins l’iMac et le MacBook Air 13 pouces — pourraient sortir cette année ou l’année prochaine, ce qui en ferait les premiers à utiliser les nouvelles puces Apple Silicon de 3 nm selon les rumeurs. Au début de l’année, l’analyste de la chaîne d’approvisionnement Ming-Chi Kuo, bien informé, a déclaré que les nouvelles puces M3 Pro/Max étaient attendues au premier semestre 2024.

La puce M3 sera fabriquée selon le procédé TSMC de 3 nm. Cette technologie de fabrication permet d’obtenir une puce plus dense, avec davantage de cœurs et des performances globales améliorées. Avec la puce M3, Apple vise à offrir une expérience informatique inégalée, surpassant même la puce M2 ultra-rapide présente dans les derniers appareils Apple.

Nous devrons attendre la fin de l’année pour voir si cette rumeur se confirme.