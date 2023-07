Meta empêche les utilisateurs de l’UE de rejoindre Threads par l’intermédiaire d’un VPN

Meta a officiellement confirmé qu’il empêchait les citoyens de l’Union européenne d’utiliser un VPN pour rejoindre Threads.

Récemment, les utilisateurs de l’UE ont commencé à remarquer qu’ils étaient soudainement incapables de publier des messages sur la nouvelle plateforme. Matt Navarra, analyste du secteur, a contacté Meta pour comprendre ce qui se passait. Dans une déclaration transmise à Navarra, le géant de la technologie a admis avoir pris des « mesures étendues pour empêcher les personnes [des pays de l’UE] d’accéder à Threads », ce qui inclut apparemment le blocage de l’utilisation des VPN, souvent utilisés pour contourner les restrictions d’accès en ligne.

Instagram appears to have blocked EU users from accessing Threads via a VPN Profiles and content not loading. Notifications not working. Is this true @mosseri ? pic.twitter.com/3QcqoKeGuo — Matt Navarra (@MattNavarra) July 14, 2023

Actuellement, la plateforme reste inaccessible à la plupart des pays européens. Il existe bien sûr des exceptions pour les pays non membres, comme le Royaume-Uni. Meta conclut sa déclaration en disant qu’elle espère un jour « apporter Threads à plus de pays à l’avenir », car l’Europe est un marché important pour l’entreprise.

Aussi frustrant que cela puisse être pour les personnes souhaitant essayer la plateforme, ce n’est pas vraiment surprenant.

L’Union européenne et Meta sont en désaccord depuis des années sur des questions de sécurité. Fin mai, les autorités de protection de la vie privée ont infligé à l’entreprise une amende record de 1,2 milliard d’euros « pour le transfert de données d’utilisateurs de l’UE vers les États-Unis ». Il est même possible qu’une autre amende soit infligée à l’entreprise « pour violation du RGPD dans WhatsApp ». Si l’on ajoute à cela la nouvelle réglementation adoptée l’année dernière pour tenter d’encadrer les entreprises technologiques, on comprend pourquoi Meta ne souhaite pas jouer le jeu avec l’UE.

Des tonnes d’informations collectées

Malgré ce refus, il ne semble pas que Meta ait l’intention de changer ses méthodes de collecte de données de sitôt. Threads peut, si vous l’acceptez, collecter une tonne d’informations sur l’utilisateur, au point que cela en devient presque comique. Si vous consultez la liste officielle des produits sur le Google Play Store ou l’App Store, vous verrez que l’application est prête à collecter des données sur votre santé, votre historique de recherche, votre historique de navigation, vos informations financières, vos achats, votre localisation, etc.

All your Threads are belong to us https://t.co/FfrIcUng5O pic.twitter.com/V7xbMOfINt — jack (@jack) July 4, 2023

Même si Meta avait voulu lancer Threads en Europe en même temps que partout ailleurs, on peut fortement douter que l’Union ait autorisé ce lancement en raison de la quantité d’informations potentiellement collectées par l’application.

Il est difficile de dire quel est le plan de Meta pour l’avenir. Threads a décollé comme une fusée depuis son lancement. Le responsable d’Instagram, Adam Mosseri, a annoncé que « 100 millions de personnes se sont inscrites » au service en moins d’une semaine. La dynamique est forte en ce moment, mais il est important de mentionner que Threads a connu un léger recul.