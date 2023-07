Un Galaxy Z Fold 5 factice présente les mêmes changements de design que ceux évoqués

Après tous les rendus, benchmarks, rumeurs et précédentes fuites, nous nous rapprochons de l’annonce, le 26 juillet, du Galaxy Z Fold 5 aux côtés du Galaxy Z Flip 5, de la Galaxy Watch 6, de la Galaxy Watch 6 Classic et de la série de tablettes Galaxy Tab S9. L’événement Samsung Unpacked débutera à 13 heures, heure de Paris, et pourra être visionné sur la chaîne Samsung de YouTube.

Le mois dernier, nous avons entendu dire que l’absence de changements notables dans le design du Galaxy Z Fold 5 ne plaisait pas aux employés de Samsung. Cela a conduit Ice Universe à citer un employé qui a déclaré : « On ne peut même pas l’appeler Galaxy Z Fold 4 s », en référence à la façon dont Apple avait l’habitude de concevoir et de nommer les nouveaux iPhone.