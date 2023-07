La Honor Watch 4 est lancée en Chine, avec un écran AMOLED de 1,75 pouce

En plus du smartphone pliable Magic V2, Honor a également annoncé la Watch 4, la première smartwatch de l’entreprise équipée de MagicOS. Cette smartwatch est dotée d’un cadran carré aux courbes douces sur les bords et d’un cadre en aluminium.

La Watch 4 dispose d’un grand écran AMOLED de 1,75 pouce avec la prise en charge de plus de 400 cadrans de montre pour personnaliser votre expérience. La montre prend en charge la carte e-SIM, ce qui signifie que vous pouvez l’utiliser pour téléphoner même sans smartphone, et dispose d’un GPS pour l’acheminement.

Sans la richesse d’un véritable magasin d’applications, cela limite le potentiel d’une connexion LTE aux appels et aux messages. Les montres connectées telles que l’Apple Watch permettent d’écouter de la musique en streaming et des podcasts en déplacement, mais ce n’est pas le cas ici.

La Honor Watch 4 propose 85 modes sportifs, 12 séances d’entraînement professionnelles et fonctionne avec l’application Honor Sports and Health, qui offre diverses informations sur la santé comme la course à pied, la combustion des graisses, le sommeil, etc. La société affirme avoir utilisé un réseau de microlentilles intégrées développé par ses soins pour les capteurs situés à l’arrière, afin de garantir la précision des relevés.

La smartwatch offre également une autonomie de 10 jours.

Spécifications de la Honor Watch 4

Écran AMOLED de 1,75 pouces (450 x 390 pixels), taux de rafraîchissement de 60 Hz, 340 ppp

Bluetooth v5.2

Support e-SIM

Compatible avec Android 9 ou supérieur et iOS 11 ou supérieur

4 Go de stockage, 32 Mo de RAM

Plus de 400 cadrans de montre personnalisables

Surveillance de la fréquence cardiaque 24×7, SpO2, suivi du sommeil et plus encore

85 modes sportifs, 12 modes d’entraînement professionnels

Résistant à l’eau 50 m

Prise en charge du GPS, Beidou, GLONASS, GALILEO, QZSS, NFC

Dimensions : 45,3 x 39,1 x 11,2 mm, Poids : 32 g

Jusqu’à 10 jours d’autonomie en mode intelligent, ce qui inclut l’utilisation du réseau LTE pendant 2 heures par jour

Prix et disponibilité

La Honor Watch 4 est disponible en trois couleurs : Morning Gold, Water Blue et Obsidian Black. Elle est actuellement en vente en Chine au prix de 999 yuans (environ 125 euros).