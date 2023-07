Twitter lance le partage des revenus publicitaires pour les abonnés Blue

Twitter a enfin commencé à verser des milliers de dollars aux créateurs qui ont rejoint le programme de partage des revenus publicitaires de l’entreprise en février 2023.

Ce développement intervient environ cinq mois après que Elon Musk a annoncé son intention de distribuer une partie des revenus publicitaires à certains abonnés de Twitter Blue. Après avoir gardé le silence sur le statut de cet arrangement pendant la majeure partie de l’année, Twitter a finalement partagé une mise à jour avec plusieurs de ses abonnés Blue le 13 juillet 2023.

Peu après que la nouvelle ait été rendue publique, plusieurs utilisateurs de Twitter ont partagé des captures d’écran de l’e-mail officiel de Twitter les informant du transfert de leur part des revenus sur leurs comptes Stripe. Simultanément, un autre groupe d’utilisateurs a déjà commencé à divulguer les montants spécifiques qu’ils ont reçus de Twitter dans le cadre de cet accord.

Highest payout so far has been 37k! 👀 pic.twitter.com/GOxYFFOFgi — T(w)itter Daily News  (@TitterDaily) July 13, 2023

Bien que les chiffres ne soient pas encore confirmés à l’heure où on écrit ces lignes, plusieurs créateurs semblent avoir obtenu une somme d’argent importante de la part de l’entreprise.

Les captures d’écran partagées par ces utilisateurs indiquent des paiements allant jusqu’à 37 000 dollars pour certains des créateurs les plus populaires de la plateforme. En outre, de nombreux utilisateurs ont reçu des montants variables, mais néanmoins considérables, allant de 5 à 10 000 dollars. Outre la confirmation de ces développements, Elon Musk a déclaré que les créateurs seront éligibles à une partie des revenus publicitaires générés par eux depuis la date à laquelle Musk a annoncé le programme en février. Cela explique peut-être les montants élevés que certains créateurs affirment avoir reçus en une seule fois.

L’énorme mise en garde du programme de revenus publicitaires de Twitter

Si les montants colossaux des paiements attireront sans aucun doute l’attention, la majorité des utilisateurs de Twitter ne pourront pas profiter de ce modèle de partage des revenus. Pour commencer, les utilisateurs souhaitant participer au programme devront payer l’abonnement Blue de Twitter. Cependant, ce n’est pas le seul critère d’éligibilité.

Même avec un abonnement Twitter Blue, les utilisateurs doivent atteindre au moins 5 millions d’impressions de Tweet consécutives au cours des trois mois précédents pour être éligibles. Cette exigence empêche une grande partie des abonnés à Twitter Blue de participer au programme. En outre, le programme de partage des revenus — dans sa forme actuelle — n’est ouvert qu’aux créateurs américains, ce qui exclut un grand nombre d’utilisateurs d’autres marchés.

Maintenant que Twitter a enfin commencé à partager ses revenus avec les créateurs, il sera intéressant de voir si davantage de créateurs sentent une opportunité et commencent à utiliser la plateforme plus fréquemment dans le but de maximiser leurs revenus. À long terme, il est important de voir si cette décision a un impact sur les revenus publicitaires en baisse de Twitter, qui n’ont cessé de chuter depuis le rachat par Musk. De récents rapports indiquent que les revenus de l’entreprise aux États-Unis ont chuté de 59 % en une seule année.