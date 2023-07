Smartphones Le nouveau smartphone pliable Magic V2 de Honor est plus fin, plus léger et moins cher Smartphones by Honor Magic V2 Pinterest

Honor a dévoilé son dernier smartphone pliable phare, le Magic V2, en Chine. Selon Honor, l’appareil établit de nouvelles normes en termes de finesse et de poids, redéfinissant l’industrie avec des avancées dans le facteur de forme, l’autonomie de la batterie, l’affichage et l’expérience de l’utilisateur. Avec un poids de 231 g et une épaisseur de 9,9 mm, le Honor Magic V2 repousse les limites de l’innovation en matière d’appareils pliables. Il y parvient grâce à un raffinement méticuleux de la structure du produit, des processus de fabrication et de la sélection des matériaux. Lors de l’annonce, George Zhao, PDG de Honor Device Co, Ltd. a déclaré : Nous sommes ravis de dévoiler le Honor Magic V2, un appareil qui repousse les limites de ce que l’on croyait impossible en termes de finesse et de légèreté. Avec un format plié similaire à celui des smartphones traditionnels, le Honor Magic V2 offre une polyvalence inégalée et une technologie de pointe dont les consommateurs peuvent profiter. Design, écran et batterie L’une des principales caractéristiques du Honor Magic V2 est sa charnière en titane ultra-légère, qui offre un équilibre parfait entre le poids et la résistance. De plus, l’acier exclusif de Honor utilisé dans le châssis principal de la charnière améliore la durabilité, ce qui a valu à l’appareil la prestigieuse certification de durabilité de SGS. Le Honor Magic V2 présente les doubles batteries en silicium-carbone les plus fines, mesurant seulement 2,72 mm en moyenne. Ces batteries intègrent la technologie Honor de collecte d’énergie par charge à basse tension, offrant une puissance supérieure à celle des systèmes à base de graphite. L’appareil est doté d’une batterie d’une capacité de 5 000 mAh et offre un support à la charge rapide Honor SuperCharge de 66 W. L’écran OLED LTPO pliable du Honor Magic V2 offre des visuels époustouflants, avec une prise en charge de 1,07 milliard de couleurs et une précision des couleurs exceptionnelle. Des caractéristiques telles que la technologie de gradation PWM 3840 Hz et la gradation dynamique minimisent la fatigue oculaire, garantissant une visualisation confortable même lors d’une utilisation prolongée. L’appareil est équipé d’un SoC Snapdragon 8 Gen 2 overclocké et de 16 Go de RAM. Caméras et logiciel La configuration de la caméra du Honor Magic V2 comprend un triple système de caméra arrière avec une caméra principale de 50 mégapixels, une caméra ultra-large de 50 mégapixels et une caméra téléobjectif de 20 mégapixels. Ces caméras exploitent des capacités de détection de la lumière supérieures pour capturer des photos impressionnantes. La double caméra frontale comprend deux caméras de 16 mégapixels et prend en charge différents modes de capture. Fonctionnant sous MagicOS 7.2 basé sur Android 13, le Honor Magic V2 offre une expérience utilisateur fluide et riche en fonctionnalités pour différents scénarios, y compris les interactions sociales, le divertissement, le travail, et plus encore. Pour donner la priorité à la confidentialité et à la sécurité des utilisateurs, l’appareil introduit une nouvelle fonction d’espace parallèle, permettant aux utilisateurs de séparer facilement les applications professionnelles des applications personnelles. Honor Magic V2 : spécifications rapides Design : Charnière en titane ultra-légère

Écran (intérieur) : 7,92 pouces LTPO OLED pliable 120 Hz, 2344 × 2156 pixels, ratio écran/corps de 90,4 %, jusqu’à 1600 nits, 402 ppp et support du stylet

Écran (extérieur) : écran LTPO 6,43 pouces à 120 Hz, 2376 × 1060 pixels, ratio écran/corps de 91,2 %, jusqu’à 2500 nits, 402 ppp, prise en charge du stylet et verre nanocristal 2.0. Couleurs : 1,07 milliard de couleurs, gamme de couleurs étendue DCI-P3 à 100 %, HDR10+

Snapdragon 8 Gen 2 jusqu’à 3,36 GHz, dernière version avec GPU Adreno 740

Capteur photo 50 mégapixels, ouverture f/1.9, flash LED, capteur photo ultra-large 50 mégapixels avec ouverture f/2.0 avec OIS, option macro, capteur photo téléobjectif 20 mégapixels avec ouverture f/2.4 avec OIS, Honor AI Motion Sensing Capture

Caméra frontale 16 mégapixels avec ouverture f/2.2

Mémoire : 16 Go de RAM + 256 Go/512 Go pour le Magic V2 et 16 Go/1 To pour le Magic V2 Ultimate Edition

Batterie : 5000 mAh; Honor SuperCharge de 66 W

Connectivité : Double SIM, 5G SA/NSA, Double 4 G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ax (2,4 GHz et 5 GHz), Bluetooth 5.3 LE, GPS (L1 + L5 Dual band), NFC, USB 3,1 Type-C (GEN1), DP1.2

Audio : Deux haut-parleurs stéréo symétriques, certifiés par IMAX Enhanced, réception vocale stéréo HDR 24 bit 3-MIC et algorithme DTS X Ultra

Sécurité : système de double sécurité HTEE + QTEE, chipset de sécurité discret

Capteur d’empreintes digitales latéral, capteur infrarouge

MagicOS 7.2 basé sur Android 13

Dimensions (H x L x P) : 156,7 mm x 145,4 mm (74,1 mm en position repliée) x 4,7 mm (9,9 mm en position repliée) ; Poids : 231 g (cuir)/237 g (verre)

Couleurs : Noir, noir de soie, violet de soie et or Prix et disponibilité Le Honor Magic V2 sera proposé en plusieurs coloris, dont le noir, l’or, le violet de soie et le noir de soie (le Honor Magic V2 Ultimate Edition est proposé en cuir végétalien). Honor Magic V2 16 Go de RAM, 256 Go de stockage : 8 999 yuans (environ 1 130 euros)

Honor Magic V2 16 Go RAM, 512 Go stockage : 9 999 yuans (environ 1 250 euros)

Honor Magic V2 Ultimate Edition (16 Go de RAM, 1 To de stockage): 11 999 yuans (environ 1 500 euros) Les précommandes de l’appareil débuteront dès aujourd’hui sur hihonor.com, et il sera disponible à la vente à partir du 20 juillet 2023 en Chine. Il convient également de mentionner que ces prix ne sont disponibles que pour le marché chinois. Une fois que le smartphone sera commercialisé à l’échelle mondiale, nous nous attendons à ce que ces prix soient légèrement plus élevés.

