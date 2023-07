Comment installer la version bêta publique de iOS 17 ?

Apple a présenté un certain nombre de mises à jour logicielles lors de la WWDC 2023, et l’entreprise vient de publier la première version bêta publique d’iOS 17. Cette dernière version d’iOS apporte de nombreuses fonctionnalités utiles à l’iPhone, et vous pouvez désormais l’installer gratuitement sur votre appareil avant sa sortie officielle plus tard dans l’année.

Voici comment installer la version bêta publique d’iOS 17 sur votre iPhone en quelques étapes simples.

Attention : les bêtas d’iOS et d’iPadOS (même les bêtas publiques) sont incomplètes et peuvent comporter des bugs. Par conséquent, si vous décidez d’installer la version bêta de iOS 17, veillez à sauvegarder toutes les données importantes de votre appareil.

Quelles sont les nouveautés d’iOS 17 ?

Contrairement à iOS 16, iOS 17 n’inclut pas de changements révolutionnaires. Cette mise à jour logicielle se concentre plutôt sur des améliorations subtiles et des fonctionnalités plus pratiques. Les nouvelles fonctionnalités comprennent des améliorations apportées aux applications de première main, une meilleure fonctionnalité AirDrop, un mode StandBy qui transforme votre iPhone en écran connecté, une meilleure autocorrection et prédiction de texte, et bien d’autres choses encore. Vous pouvez consulter toutes les fonctionnalités d’iOS 17 ici.

iOS 17 est compatible avec les appareils suivants :

iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14

iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini

iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini

iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11

iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR

iPhone SE (2022), iPhone SE (2020)

Il est important de mentionner qu’iOS 17 ne prend pas en charge l’iPhone X, l’iPhone 8 et l’iPhone 8 Plus.

Comment installer la version bêta publique d’iOS 17 sur votre iPhone ?

Apple a simplifié l’installation de la version bêta publique d’iOS 17. Auparavant, comme pour la version bêta publique d’iOS 16, vous deviez télécharger un profil bêta, puis installer la version bêta d’iOS. Désormais, vous pouvez effectuer cette opération en quelques étapes simples :

P.S. : Les étapes restent les mêmes pour l’installation de iPadOS 17 beta.

Tout d’abord, assurez-vous que votre iPhone fonctionne sous iOS 16.4 ou supérieur. Si ce n’est pas le cas, allez dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle et mettez votre iPhone à jour vers la dernière version (actuellement iOS 16.5.1). Ensuite, visitez le site Web du programme de logiciels bêta d’Apple et inscrivez-vous en utilisant le même identifiant Apple que votre iPhone. Si vous êtes déjà membre, il vous suffit de vous connecter Si c’est la première fois que vous vous inscrivez, vous devez enregistrer votre identifiant Apple dans le programme de logiciels bêta d’Apple. Il vous suffit d’appuyer sur Démarrer et d’accepter les conditions générales C’est tout ce qu’il y a à faire ! Une fois que vous avez accepté les conditions, vous vous êtes inscrit avec succès à la version bêta publique d’iOS 17 Retournez maintenant dans Réglages > Général > Mise à jour du logiciel. Sous la section Mises à jour automatiques, vous devriez trouver une nouvelle option appelée Mises à jour bêta. Choisissez iOS 17 Public Beta dans le menu Beta Updates, revenez en arrière et vous devriez voir l’option Télécharger et installer iOS 17 public beta

iOS 17 commencera à s’installer sur votre iPhone. La mise à jour étant volumineuse, l’installation peut prendre un certain temps. Assurez-vous que votre iPhone dispose de suffisamment d’espace de stockage et de batterie pour installer la mise à jour. Enfin, n’oubliez pas de sauvegarder votre iPhone avant de procéder à l’installation.