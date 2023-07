DALL-E d’OpenAI s’entraînera sur la bibliothèque de Shutterstock pendant encore 6 ans

Shutterstock, le principal fournisseur de contenu photographique, a annoncé son intention d’étendre son accord existant avec OpenAI, une importante société de recherche et de déploiement de l’IA.

Ce partenariat stratégique vise à stimuler l’innovation technologique en matière d’IA en fournissant à OpenAI de nombreuses données d’entraînement pour ses modèles d’IA. En retour, Shutterstock bénéficiera d’un accès prioritaire aux dernières technologies d’OpenAI et à de nouvelles capacités d’édition, ce qui permettra d’améliorer les options de transformation du contenu pour ses clients.

Shutterstock et OpenAI collaborent depuis 2021, et cette récente extension de leur partenariat renforce l’engagement de Shutterstock à stimuler l’innovation technologique en matière d’IA. OpenAI obtiendra sous licence un large éventail de données de Shutterstock au cours des 6 prochaines années, notamment des images, des vidéos, de la musique et les métadonnées associées. Cet ensemble complet de données permettra à OpenAI d’améliorer ses modèles d’IA et de développer des capacités d’IA générative de pointe.

L’IA générative a révolutionné l’industrie créative en offrant un contenu hautement personnalisable et à la demande. Cette technologie permet aux modèles d’IA de créer des images, des vidéos et de la musique uniques en temps réel, ce qui représente à la fois des opportunités et des défis pour les galeries de contenu comme Shutterstock. Si l’IA générative offre aux utilisateurs des possibilités créatives infinies, elle a également suscité des inquiétudes chez les artistes et les photographes qui craignent que leur travail ne soit utilisé sans crédit ou compensation appropriés.

L’utilisation d’images protégées par des droits d’auteur pour l’entraînement des modèles d’IA est devenue une question controversée, qui donne lieu à des litiges juridiques entre les entreprises d’IA générative et les galeries d’images. Getty Images, un acteur majeur de l’industrie des images de stock, a récemment intenté une action en justice contre Stability AI et Midjourney, les accusant d’avoir récupéré des contenus protégés par le droit d’auteur et d’avoir entraîné leurs modèles d’IA sans autorisation.

Des questions sur les droits d’auteur

Le paysage juridique entourant l’IA et les droits d’auteur est complexe et évolutif. Si certains experts estiment que l’entraînement de modèles à partir d’images publiques relève de la doctrine de l’usage loyal, d’autres pensent qu’une autorisation explicite est nécessaire. Comme il est peu probable que ces questions juridiques soient réglées dans un avenir proche, il est essentiel pour les entreprises comme Shutterstock de naviguer dans cet espace de manière responsable et éthique.

Contrairement à certaines galeries d’images, Shutterstock a choisi d’exploiter le potentiel de l’IA générative. En partenariat avec OpenAI, Shutterstock a lancé un créateur d’images basé sur DALL-E 2 d’OpenAI. Cet outil innovant permet aux utilisateurs de générer des images uniques et personnalisables, élargissant ainsi les possibilités créatives des clients de Shutterstock.

Pour répondre aux préoccupations des artistes et des photographes, Shutterstock a mis en place un « fonds de contribution » qui rémunère les artistes pour leur contribution à la formation des modèles d’IA générative de Shutterstock. En outre, Shutterstock maintient des redevances permanentes liées à l’octroi de licences pour les actifs nouvellement générés, ce qui garantit que les artistes reçoivent une reconnaissance et une rémunération appropriées pour leur travail.

Shutterstock veut rester à la pointe de la technologie

L’engagement de Shutterstock dans le développement de modèles d’IA générative va au-delà de son partenariat avec OpenAI. L’entreprise a conclu des accords de licence avec des acteurs clés de l’industrie tels que Nvidia, Meta et LG. Ces collaborations visent à faire progresser l’IA générative dans divers domaines, notamment les modèles 3D, les images et le texte.

En travaillant avec des leaders de l’industrie, Shutterstock peut tirer parti de leur expertise et de leurs ressources pour stimuler l’innovation dans le domaine de l’IA générative. Cette approche collaborative permet à Shutterstock de rester à la pointe des avancées technologiques tout en favorisant des relations mutuellement bénéfiques au sein de la communauté de l’IA.

La collaboration entre Shutterstock et OpenAI représente une étape importante vers l’avenir du contenu de stock alimenté par l’IA. À mesure que l’IA générative continue d’évoluer, elle jouera un rôle crucial pour répondre à la demande croissante de contenu hautement personnalisé et à la demande. En exploitant la puissance de l’IA, Shutterstock vise à donner aux créatifs et aux spécialistes du marketing des outils innovants qui rationalisent le processus de création de contenu.