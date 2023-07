Comment installer la version bêta publique de macOS Sonoma ?

Le téléchargement du fichier de mise à jour peut prendre un certain temps. Une fois le téléchargement terminé, cliquez sur Mettre à jour maintenant et suivez les étapes.

Si votre Mac est plus ancien, il convient de noter qu ’il ne bénéficiera pas nécessairement de toutes les fonctionnalités, certaines étant exclusives à Apple Silicon . Pour vérifier si vous avez une puce Apple ou Intel, vous pouvez aller dans le menu Apple en haut à gauche et cliquer sur À propos de ce Mac.

Apple lance aujourd’hui la version bêta publique de macOS Sonoma . Il s’agit de la prochaine grande mise à jour destinée aux ordinateurs Mac (la version finale est attendue plus tard en 2023), et elle apporte plusieurs changements importants.