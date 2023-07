Twitter explique que les limites de taux sont destinées à lutter contre les bots et à protéger les utilisateurs

Elon Musk a choqué les utilisateurs la semaine dernière en annonçant une limitation « temporaire » du nombre de tweets qu’ils pouvaient lire sur la plateforme. Les utilisateurs non enregistrés ne pouvaient pas non plus consulter les tweets. Alors que certains ont affirmé que l’entreprise tentait simplement de réduire ses coûts, Twitter a publié un article de blog expliquant la raison de cette décision soudaine et très impopulaire.

Twitter a annoncé qu’elle mettait en place des limitations de débit afin de prévenir les activités des bots. L’entreprise a ajouté que seul un petit pourcentage d’utilisateurs est actuellement affecté par la limitation du débit, et qu’elle n’a pas été en mesure d’informer les utilisateurs de ce changement à l’avance.

Twitter a annoncé la mise à jour :

Même si notre travail d’amélioration de Twitter ne sera jamais terminé, nous sommes tous déterminés à en faire une meilleure plateforme pour tout le monde. Parfois, même si ce n’est que pour une courte période, il est nécessaire de ralentir afin d’avancer plus efficacement.

Cette annonce fait suite à une déclaration du PDG Elon Musk samedi dernier, dans laquelle il indiquait que les utilisateurs seraient limités à un nombre spécifique de messages par jour en raison de craintes concernant le scrapping de données et la manipulation du système. Dans son article de blog, Twitter a précisé que les limites temporaires de lecture étaient essentielles pour maintenir l’authenticité de sa base d’utilisateurs.

To address extreme levels of data scraping & system manipulation, we’ve applied the following temporary limits: —Verified accounts are limited to reading 6000 posts/day

—Unverified accounts to 600 posts/day

—New unverified accounts to 300/day —Elon Musk (@elonmusk) July 1, 2023

En mettant en place des limites d’utilisation temporaires, l’entreprise peut identifier et supprimer les spams, les bots et autres entités malveillantes de la plateforme. Prévenir à l’avance de ces actions aurait risqué de permettre aux mauvais acteurs d’ajuster leur comportement et d’échapper à la détection.

Twitter a déclaré que ses efforts visaient à empêcher certains comptes de scrapper les données publiques de Twitter pour construire des modèles d’IA et manipuler les conversations sur la plateforme. Ces mesures s’inscrivent dans le cadre de la stratégie plus large de l’entreprise visant à protéger la confidentialité des données et à garantir un environnement en ligne plus sain et plus authentique.

Pour protéger les données des utilisateurs

Malgré les limites tarifaires et les modifications apportées à la plateforme, Twitter a assuré à ses clients que les effets sur la publicité avaient été minimes. L’entreprise continue de travailler à la résolution des restrictions, qui n’ont affecté qu’un faible pourcentage d’utilisateurs. Twitter a promis de fournir des mises à jour au fur et à mesure de l’avancement des travaux.

Twitter a également présenté TweetDeck 2.0, une version améliorée visant à atténuer l’impact des limitations de débit sur les utilisateurs intensifs. Toutefois, cette nouvelle version s’accompagne d’une nouveauté inattendue : TweetDeck devient exclusif aux comptes vérifiés, créant ainsi un paywall pour la majorité des utilisateurs.