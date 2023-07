Twitter restreint temporairement les tweets que les utilisateurs peuvent voir, annonce Elon Musk

Twitter a appliqué une limite temporaire au nombre de tweets que les utilisateurs peuvent lire en une journée, a déclaré son propriétaire Elon Musk.

Dans son tweet, Musk a déclaré que les comptes non vérifiés ne pouvaient plus lire que 1 000 messages par jour. Pour les nouveaux comptes non vérifiés, le nombre est de 500. Quant aux comptes « vérifiés », ils sont actuellement limités à 10 000 messages par jour. Le milliardaire de la tech avait initialement fixé des limites plus strictes, mais il les a modifiées quelques heures après l’annonce de la mesure.

Now to 10k, 1k & 0.5k — Elon Musk (@elonmusk) July 1, 2023

Initialement, Musk avait annoncé des limites de lecture de 6 000 messages par jour pour les comptes vérifiés, 600 pour les comptes non vérifiés et 300 pour les nouveaux comptes non vérifiés.

Musk a déclaré que ces limites temporaires visaient à lutter contre « des niveaux extrêmes de scraping de données et de manipulation du système ». Il n’a pas expliqué ce qu’il entendait par « manipulation du système » dans ce contexte. « Les données étaient tellement pillées que cela dégradait le service pour les utilisateurs normaux », a expliqué Musk vendredi, après que les utilisateurs ont vu apparaître des écrans leur demandant de se connecter pour voir le contenu de Twitter.

La mesure a été décrite comme une « mesure d’urgence temporaire ».

Il n’est pas tout à fait clair à quoi Musk fait référence en parlant de « scraping de données », mais il semble qu’il veuille parler de la récupération de grandes quantités de données utilisées par les entreprises d’intelligence artificielle (IA) pour former de grands modèles de langage, qui alimentent des chatbots tels que ChatGPT d’Open AI et Bard de Google.

En termes simples, le « data scraping » consiste à extraire des informations de l’Internet. Les grands modèles de langage doivent apprendre à partir d’une multitude de conversations humaines réelles. Mais la qualité est essentielle au succès d’un chatbot. Les milliards de messages publiés sur Reddit et Twitter sont considérés comme des données d’entraînement extrêmement importantes, utilisées par les entreprises spécialisées dans l’IA.

Mais, les plateformes comme Twitter et Reddit veulent être rémunérées pour ces données. Twitter a déjà commencé à faire payer les utilisateurs pour accéder à son API, qui est souvent utilisée par des applications tierces et des chercheurs — qui peuvent inclure des entreprises d’IA.

Il existe également d’autres raisons potentielles à cette décision.

Musk a incité les gens à utiliser Twitter Blue, son service d’abonnement payant. Il est possible qu’il envisage un modèle dans lequel les utilisateurs devront payer pour bénéficier d’un service Twitter complet et d’un accès à un nombre illimité de messages.