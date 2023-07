Twitter déploie le nouveau TweetDeck et en fait une fonctionnalité exclusive de Twitter Blue

TweetDeck a été la source de nombreux drames en ce début de semaine, les utilisateurs se réveillant avec une application Web complètement inutilisable. Personne ne savait ce qui se passait, mais la spéculation s’est rapidement répandue que les récentes limitations de taux imposées par Twitter aux utilisateurs étaient la cause des problèmes. Il s’est avéré que c’était le cas… en quelque sorte.

Twitter lance officiellement sa « nouvelle » version de TweetDeck pour tout le monde, selon un tweet du compte d’assistance de Twitter, ce qui est une étape qu’il a dû prendre pour aider à atténuer certains des problèmes que TweetDeck a rencontrés dernièrement.

Ce changement s’accompagne d’un inconvénient qui risque de faire mal au cœur : TweetDeck deviendra une fonctionnalité Vérifié seulement dans 30 jours, indique le compte, ce qui signifie que vous devrez payer un abonnement Twitter Blue pour pouvoir l’utiliser.

Cette version actualisée de TweetDeck est en avant-première depuis près de deux ans.

We have just launched a new, improved version of TweetDeck. All users can continue to access their saved searches & workflows via https://t.co/2WwL3hNVR2 by selecting “Try the new TweetDeck” in the bottom left menu.

Some notes on getting started and the future of the product…

—Twitter Support (@TwitterSupport) July 3, 2023