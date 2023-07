Twitter semble bloquer la consultation des tweets par les utilisateurs non enregistrés

Si vous essayez actuellement d’accéder à Twitter sans vous connecter à votre compte d’utilisateur, vous risquez de ne pas pouvoir voir les contenus qui étaient auparavant accessibles au grand public, comme le souligne The Verge.

En effet, parmi la longue liste de ses récents déboires, Twitter a apparemment commencé à empêcher les internautes de voir les tweets s’ils ne sont pas déjà connectés à un compte.

Auparavant, n’importe qui pouvait consulter un profil Twitter et ses tweets sans avoir besoin d’être connecté, à condition que le compte ne soit pas configuré comme étant privé. Aujourd’hui, il semble que cela ait changé. Depuis hier, la consultation d’un tweet fait apparaître un écran vous invitant soit à vous connecter, soit à créer un compte.

S’il s’agit d’un changement voulu et non d’une des nombreuses pannes et récents problèmes de Twitter, cela pourrait avoir un impact considérable sur la façon dont les gens utilisent une grande partie de l’Internet. Il sera non seulement plus difficile de lire d’amusants messages dans les flux de tweets, mais aussi de savoir comment les internautes reçoivent des informations et se tiennent au courant de tout. Une grande partie des nouvelles essentielles est diffusée par Twitter.

Aucune déclaration officielle

Jusqu’à présent, le blog de Twitter n’a pas fait mention d’éventuels changements, le dernier message datant d’avril. En outre, ni Linda Yaccarino, la nouvelle PDG de Twitter, ni Elon Musk n’en ont fait mention. Bien que cela soit certainement décourageant pour l’une des plus grandes plateformes de médias, le fait que Twitter empêche les utilisateurs non enregistrés de voir le contenu du site est depuis longtemps une pratique pour des sites comme Facebook — qui est connu pour être très sélectif sur la façon dont les utilisateurs sans compte Facebook voient le contenu.

Il reste à déterminer s’il s’agit d’un problème du côté de Twitter ou d’un changement délibéré. Quelle qu’en soit la raison, certains contenus sur Internet pourraient être un peu plus difficiles à lire ou à visionner si vous n’avez pas de compte Twitter en attente.