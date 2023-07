La Realme Pad 2 est en préparation, voici quelques rendus

Realme fait maintenant parler d’elle pour sa prochaine tablette, la présumée Realme Pad 2 (successeure de la Realme Pad originale), qui pourrait être annoncée très prochainement. Et dans la dernière tournure des événements, des rendus et des spécifications formidables pour la tablette à venir ont maintenant fait surface en ligne.

Le blog technologique Detechtors a récemment obtenu des informations exclusives sur la rumeur Pad 2. Les informations comprennent des rendus et la fiche technique de la tablette. D’après les rendus, rien ne changera au niveau du design. Cependant, la fiche technique semble intéressante. Creusons un peu plus !

Comme vous pouvez le voir ci-dessous, la tablette arbore une finition bicolore à l’arrière, avec des côtés plats et lisses et des bords arrondis. La fine bande bicolore loge un module de caméra circulaire dans le coin supérieur gauche avec la marque Realme dans le coin inférieur droit. Il semble y avoir une seule caméra avec un flash double ton intégré dans la découpe circulaire. À l’avant, il semble y avoir un écran de 11 pouces avec d’épais bords symétriques.

Selon la façon dont vous tenez la tablette (horizontalement ou verticalement), le bouton d’alimentation et le bouton de volume se trouveront dans le coin supérieur gauche/supérieur droit. La tablette sera équipée d’un réseau de quatre haut-parleurs avec deux haut-parleurs par le bas et deux haut-parleurs par le haut. Un port USB Type-C se trouve au milieu du bord inférieur.

Du lourd sous le capot ?

Maintenant, parlons des spécifications. Selon les rumeurs, elle serait équipée du chipset de milieu de gamme MediaTek Helio G99 et pourrait loger une batterie de 8 360 mAh prenant en charge la charge rapide filaire de 33 W. En outre, la tablette devrait être dotée de 8 Go de mémoire vive (RAM) et de 128 Go de stockage interne. Des rumeurs font état d’une caméra arrière de 20 mégapixels et d’une caméra frontale de 12 mégapixels. La tablette pourrait fonctionner sous Android 13 dès sa sortie de l’emballage et être proposée en version Wi-Fi et Wi-Fi/LTE.

Pour l’instant, rien n’est officiel. Il faut donc prendre ces informations avec des pincettes.