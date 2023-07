Tous les modèles d’iPhone 15 pourraient bénéficier d’une meilleure autonomie

La famille d’iPhone 15 pourrait bénéficier d’une mise à niveau bien plus importante que ce que l’on pensait jusqu’à présent, car un nouveau rapport suggère que les quatre nouveaux modèles iPhone 15 bénéficieront d’une augmentation massive de la taille de leur batterie.

Le rapport provient d’un employé de Foxconn qui s’est confié à la publication chinoise ITHome, et il révèle les tailles exactes des batteries des quatre nouveaux modèles. Plus précisément, il suggère que le modèle standard de l’iPhone 15 bénéficiera de la plus grande augmentation avec une batterie près de 18 % plus grande, tandis que le Pro Max bénéficiera d’une augmentation de la batterie de 12 %.

Si cela s’avère exact, il pourrait s’agir de l’amélioration la plus importante pour la nouvelle famille d’iPhone 15. Un tel changement vient s’ajouter à une amélioration massive de l’efficacité énergétique de la nouvelle puce A17.

Cependant, il faut garder à l’esprit que la source donne une probabilité de 80 % à cette rumeur, et je vous recommande de la prendre avec des pincettes. Ce qui est chagrinant, c’est qu’Apple utiliserait en grande partie le même châssis pour la série iPhone 15, et nous ne savons donc pas comment l’entreprise pourrait intégrer ces batteries plus grandes, mais c’est bien sûr possible.

Rappelons également que l’iPhone 14 Pro Max et l’iPhone 13 Pro Max ont été les champions incontestés de la batterie parmi les flagships au cours des deux dernières années, et qu’une telle augmentation de la batterie, associée à un processeur beaucoup plus efficace, leur donnerait une avance encore plus grande sur la concurrence.

Sans plus attendre, voici les chiffres exacts que ce rapport prédit pour la série iPhone 15.

iPhone 15 – 3,877 mAh (+18 % par rapport aux 3 279 mAh du 14)

iPhone 15 Pro – 3 650 mAh (+14 % par rapport aux 3 200 mAh du 14 Pro)

iPhone 15 Plus — 4,912 mAh (+14 % par rapport aux 4 325 mAh du 14 Plus)

iPhone 15 Pro Max – 4 852 mAh (+12 % par rapport aux 4 323 mAh du 14 Pro Max)

Réellement envisageable ?

Comme vous pouvez le constater, il s’agit d’améliorations importantes, en particulier pour le modèle standard de l’iPhone 15 qui pourrait avoir une batterie plus grande que celle de l’iPhone 12 Pro Max d’il y a quelques années ! Le modèle iPhone 14 actuellement en vente offre une autonomie moyenne d’environ 6 heures, et avec une telle mise à niveau, l’iPhone 15 pourrait atteindre 7 heures d’autonomie ou plus.

Quant aux modèles iPhone 15 Plus et iPhone 15 Pro Max, ils bénéficieront également d’une amélioration bienvenue. Aujourd’hui encore, la plupart des gens utilisent ces smartphones de grande taille en moyenne deux jours entre deux charges. Cela signifie-t-il que vous pourrez utiliser ces smartphones pendant trois jours sans les charger ? Encore une fois, nous n’en savons rien, mais nous sommes très enthousiastes à l’idée de cette possibilité.

En ce qui concerne l’autonomie, il convient de mentionner qu’Apple utiliserait la nouvelle puce A17 Bionic 3 nm sur l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max, et que cette puce apporterait une amélioration de 35 % en termes d’efficacité énergétique.

Ce que nous savons avec beaucoup plus de certitude, c’est que les quatre modèles d’iPhone 15 passeront à un port USB-C, et abandonneront le câble Lightning propriétaire qu’Apple utilise depuis une dizaine d’années. C’est une excellente nouvelle et il est également possible que cette transition s’accompagne de vitesses de charge légèrement plus rapides.