Le Google Pixel Fold connaît un démarrage difficile

Le Google Pixel Fold tant attendu est enfin devenu une réalité. Après l’avoir présenté à la I/O 2023 le mois dernier, le Pixel Fold a été officiellement lancé cette semaine. Cependant, le lancement ne s’est pas déroulé aussi facilement que Google l’espérait. Même si Google utilise certains des matériaux les plus durables disponibles pour le Pixel Fold, certains utilisateurs signalent des problèmes avec leurs appareils peu de temps après les avoir reçus.

De nombreux utilisateurs ont signalé que l’écran pliable intérieur de leur Pixel Fold s’est cassé quelques heures seulement après l’avoir sorti de la boîte, tandis que d’autres signalent des problèmes avec le protecteur d’écran pré-appliqué.

Pour Ron Amadeo, d’Ars Technica, les choses se sont tellement gâtées que l’écran intérieur de son Pixel Fold est devenu insensible quatre jours seulement après l’avoir reçu. Il pense que cela est probablement dû à des débris qui sont restés coincés entre le cadre et le protecteur d’écran, causant des dommages à l’écran OLED lorsqu’il est fermé.

Ce n’est pas tout : de nombreux utilisateurs ont signalé des problèmes analogues sur Reddit. Un utilisateur a remarqué une ligne rose s’étirant sur le panneau intérieur de son Pixel Fold peu de temps après l’achat du smartphone. Un autre utilisateur a signalé que le protecteur d’écran de son appareil a commencé à se décoller, révélant ce qui semble être d’importantes rayures à l’intérieur. Tout bien considéré, les gens s’inquiètent de la durabilité du Pixel Fold.

Cependant, il convient de noter que de tels problèmes ne sont pas exclusifs au Pixel Fold et peuvent être trouvés dans d’autres smartphones pliables également.

Les smartphones Google Pixel ont un historique de problèmes lors de leur lancement

Mais ce n’est pas nouveau, n’est-ce pas ? Les récents smartphones Google Pixel ont toujours été confrontés à des problèmes lors de leur phase de lancement initiale. Par exemple, les Google Pixel 6 et 6 Pro ont été confrontés à de nombreux problèmes lors de leur lancement, dont certains n’ont été résolus que 6 mois plus tard. De même, le Pixel 6a a connu un problème important avec son capteur d’empreintes digitales, permettant aux utilisateurs de déverrouiller l’appareil avec des empreintes digitales non enregistrées.

Plus récemment, le Pixel 7 Pro a également rencontré des problèmes d’écran peu après sa sortie l’année dernière. On peut dire que les appareils Pixel connaissent souvent des problèmes initiaux. Cependant, Google a toujours eu pour habitude de traiter et de résoudre ces problèmes le plus rapidement possible.

Étant donné qu’il est lancé initialement uniquement outre-Atlantique, nous pouvons attendre des améliorations avant un éventuel lancement dans l’hexagone.