Le flagship pliable HONOR Magic V2 sera lancé le 12 juillet

Le HONOR Magic Vs est l’un des meilleurs smartphones pliables, et maintenant la société se prépare à lancer la prochaine génération de son flagship pliable. HONOR a confirmé que le flagship pliable Magic V2 sera dévoilé lors d’un événement à Pékin, en Chine, le 12 juillet 2023. Lors du MWC de Shanghai, le PDG George Zhao a annoncé que le HONOR Magic V2 « établira une nouvelle norme en matière de technologie de smartphone pliable ».

Sans divulguer beaucoup de détails sur le Magic V2, Zhao a mentionné qu’il offrira une expérience d’affichage flexible révolutionnaire.

L’entreprise explore également l’intégration de modèles de langage étendus (LLM) et de l’IA sur les appareils, ce qui pourrait être un point central pour le Magic V2. En outre, elle a souligné l’utilisation de la technologie « Flicker-free PWM Dimming and Circadian Night Display » pour protéger les yeux des utilisateurs, une caractéristique que nous pourrions voir sur le Magic V2.

Reconnaissant l’évolution de la technologie de communication de 1G à 5G, Zhao a souligné les efforts de HONOR pour optimiser les capacités de communication de l’information pour une expérience utilisateur transparente. Grâce à l’intégration logicielle et matérielle et à l’amélioration de la connectivité des réseaux cellulaires, Wi-Fi et Bluetooth, HONOR améliore les performances des appareils dans les environnements où la qualité du signal est médiocre. En outre, HONOR explore la connectivité par satellite pour garantir que les utilisateurs restent connectés même dans des conditions extrêmes.

Comprenant les préoccupations des utilisateurs concernant le design compact et les performances puissantes, HONOR continue d’explorer de nouveaux matériaux et facteurs de forme. Parmi les innovations notables, citons la charnière en titane ultra-légère et la batterie en silicone-carbone, qui offrent un équilibre entre l’esthétique et la fonctionnalité. HONOR souligne son engagement en faveur de l’innovation et encourage les acteurs de l’industrie à exploiter son pouvoir en créant des expériences passionnantes pour les consommateurs.

De grosses attentes

Précédemment, Digital Chat Station a révélé que le Magic V2 apporterait deux améliorations majeures par rapport au Magic Vs. Tout d’abord, il sera équipé de la nouvelle puce Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm, offrant des performances et une efficacité accrues. Deuxièmement, le Magic V2 prendra en charge la recharge filaire de 66 W et la recharge sans fil de 50 W. Il s’agit d’une amélioration considérable par rapport au Magic VS, qui ne prenait pas en charge la recharge sans fil.

Les rumeurs suggèrent que le Magic V2 pliable sera doté d’un écran pliable LTPO 2K, d’une batterie d’une capacité de 5 000 mAh et d’un design fin mais durable. Bien qu’il n’y ait aucune information sur la disponibilité mondiale, on peut prévoir que le Magic V2 sera lancé sur les principaux marchés mondiaux peu de temps après la sortie initiale en Chine, comme le Magic Vs.

Nous devrions obtenir davantage de détails à l’approche du lancement.