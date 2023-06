WhatsApp pour Windows permettra bientôt d’appeler jusqu’à 32 personnes

WhatsApp a récemment lancé une application dédiée pour Windows (et même pour macOS) afin d’améliorer l’expérience des utilisateurs. Afin d’améliorer encore la situation, il se pourrait que vous ayez bientôt la possibilité de passer des appels de groupe plus importants à partir de votre ordinateur.

Un récent rapport de WABetaInfo révèle que WhatsApp offre la possibilité d’ajouter jusqu’à 32 personnes à un appel de groupe dans le cadre de la version bêta de WhatsApp pour la mise à jour Windows 2.2324.1.0. Certains bêta-testeurs reçoivent un message contextuel les informant de cette fonctionnalité. Ce numéro permet d’effectuer des appels audio et vidéo. Vous pouvez consulter la capture d’écran ci-dessous pour vous faire une idée plus précise.

Il est également suggéré que si certains ont la possibilité d’ajouter un maximum de 32 personnes, d’autres ont la possibilité d’ajouter 16 personnes lors d’un appel vidéo, ainsi que la possibilité de partager des écrans. Pour rappel, cette fonctionnalité est actuellement testée sur Android, iOS et même sur l’application Windows de WhatsApp.

Pour ceux qui l’ignorent, les versions mobiles de WhatsApp permettent déjà de passer des appels de groupe plus importants et la version de bureau pourrait s’avérer très pratique. WhatsApp a récemment mis au rebut sa version de bureau basée sur Electron afin que davantage de personnes puissent adopter les applications Windows et macOS.

Nous pouvons nous attendre à davantage de fonctionnalités pour les applications natives Windows et macOS, ce qui rendra plus facile et plus pratique l’utilisation de votre application de messagerie préférée sur votre ordinateur portable ou de bureau. Nous ne savons pas quand les utilisateurs stables bénéficieront de la fonctionnalité susmentionnée, mais cela pourrait arriver bientôt.