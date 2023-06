Voici à quoi devrait ressembler le futur smartphone pliable OnePlus V Fold

Le premier téléphone pliable de OnePlus devrait arriver à la fin de l’année ! Après que OnePlus a confirmé le lancement d’un smartphone pliable plus tôt cette année, nous avons enfin quelques informations sur ce à quoi nous pouvons nous attendre. Une fuite de spécifications fournie à MySmartPrice révèle que l’appareil, qui pourrait s’appeler OnePlus V Fold, pourrait être équipé d’un impressionnant écran intérieur de 7,8 pouces.

C’est plus grand que les écrans intérieurs de 7,6 pouces du Samsung Galaxy Z Fold 4 et du Google Pixel Fold, mais cela ne bat toujours pas le Xiaomi Mix Fold 2, exclusif à la Chine, qui est équipé d’un écran intérieur de 8 pouces.

L’écran extérieur de 6,3 pouces du OnePlus V Fold et l’écran intérieur plus grand devraient tous deux être dotés de panneaux OLED avec une résolution 2K et des taux de rafraîchissement de 120 Hz. La fuite laisse entrevoir l’ajout de la puce Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm avec jusqu’à 16 Go de RAM et 256 Go de stockage à l’intérieur.

Selon MySmartPrice, le OnePlus V Fold pourrait également être équipé de trois caméras au dos, dont un capteur principal de 48 mégapixels, un capteur ultra-large de 48 mégapixels et un capteur téléobjectif de 64 mégapixels. Il pourrait également y avoir une caméra frontale de 32 mégapixels sur l’écran extérieur de l’appareil, ainsi qu’une caméra frontale de 20 mégapixels sur l’écran intérieur. D’autres spécifications divulguées suggèrent une grande batterie de 4 800 mAh et le support d’une charge rapide de 67 W, ce qui est un peu plus lent que la charge rapide de 100 W du OnePlus 11.

Si vous êtes curieux de savoir à quoi tout cela pourrait ressembler, des images du OnePlus V Fold ont déjà fuité. La semaine dernière, SmartPrix a publié des rendus qui montrent un smartphone pliable avec un bloc de caméra circulaire et bombé au centre de l’appareil avec des écrans presque sans cadre. Nous n’avons pas d’image de l’appareil lorsqu’il est complètement fermé, il est donc difficile de dire s’il y a un espace entre les deux côtés.

L’expérience logicielle scrutée

Cependant, les spécifications et le design ne sont pas tout. Le logiciel est tout aussi important, et cela devient encore plus évident lorsqu’on compare l’expérience sur le Galaxy Z Fold 4 par rapport au Google Pixel Fold. Contrairement au Pixel Fold, l’appareil pliable de Samsung est livré avec un ensemble de fonctionnalités qui rendent l’utilisation de l’appareil beaucoup plus pratique. Alors que le OnePlus Fold est censé exécuter OxygenOS, basé sur Android, nous ne savons toujours pas comment il fonctionnera sur un appareil pliable.

Comme le OnePlus 11, il semble que le OnePlus V Fold sera doté de capteurs photo de marque Hasselblad, ainsi que d’un curseur d’alerte. Il pourrait également être équipé d’un capteur d’empreintes digitales monté sur le côté de l’appareil. Selon les rumeurs, OnePlus sortira son premier smartphone pliable au mois d’août, juste après que Samsung ait dévoilé les Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5 lors de son événement Unpacked à la fin du mois de juillet.

Jusqu’à présent, nous ne disposons d’aucune information crédible sur les prix. Cependant, OnePlus a promis que son premier smartphone pliable sera « quelque chose de phénoménal ».