TikTok pourrait bientôt ouvrir une boutique en ligne aux États-Unis

S’il est indéniable que TikTok connaît un énorme succès en tant que plateforme de réseaux sociaux, s’aventurer dans le domaine du commerce électronique peut présenter des difficultés. TikTok semble viser non seulement à constituer un inventaire pour la boutique en ligne, mais aussi à établir un système indépendant de distribution et de gestion de la chaîne d’approvisionnement pour livrer les marchandises aux consommateurs. Ces aspects du commerce électronique ont déjà été maîtrisés par des rivaux, ce qui fait que, même pour les entreprises bien dotées en ressources, il est très difficile de réaliser des opérations sans faille dès le départ.

Lorsque la nouvelle boutique de TikTok sera opérationnelle aux États-Unis, les utilisateurs auront accès à un onglet dédié au commerce électronique dans l’application. Cet onglet présentera une gamme complète de produits provenant de la boutique tierce existante de TikTok et de sa propre boutique. En outre, les utilisateurs pourront gérer leurs achats et suivre leurs commandes directement à partir de cet onglet.