Baidu tire à boulets rouges sur ChatGPT avec une meilleure IA ?

ChatGPT est rapidement devenu l’étalon que les autres chatbots d’IA s’efforcent d’atteindre — et de vaincre. Aujourd’hui, selon une déclaration audacieuse du géant chinois de la technologie Baidu, une autre IA y est apparemment parvenue.

Baidu a annoncé que sa dernière version du modèle d’IA « Ernie », Ernie 3.5, avait déjà battu ChatGPT dans plusieurs domaines clés, selon Business Today. Baidu, le principal moteur de recherche en Chine, a déclaré que Ernie 3.5 surpassait ChatGPT à la fois en termes de capacités globales et de performances générales dans les tâches liées à la langue chinoise.

Il étaye ses affirmations en citant un test du journal d’État China Science Daily, qui a utilisé des ensembles de données provenant d’AGIEval et de C-Eval — essentiellement, deux critères de référence pour les performances de l’IA. Le créateur de ChatGPT, OpenAI, n’a apparemment pas répondu à Business Today au sujet de ces affirmations à l’heure où j’écris ces lignes.

Baidu a également déclaré que son dernier modèle Ernie présentait une efficacité accrue en matière d’entraînement et d’inférence, ce qui, selon elle, rendra l’IA plus rapide et plus rentable par la suite. Enfin, le nouveau modèle prendra en charge les plugins, des applications complémentaires qui peuvent effectuer des tâches supplémentaires, comme résumer un texte long ou générer des réponses plus précises.

Baidu en concurrence avec ChatGPT et Google ?

Il est important de noter que si Ernie n’est pas officiellement disponible en anglais, la principale plateforme de moteur de recherche de Baidu est elle-même disponible en anglais. Le fait qu’il existe des versions anglaises de ses autres services pourrait suggérer qu’il serait intéressé — et certainement capable — d’apporter son modèle d’IA Ernie à l’Occident.

Une telle démarche serait intrigante, non seulement pour voir comment Ernie 3.5 se débrouillerait face à ChatGPT, mais aussi pour voir comment l’entreprise se débrouillerait face à un autre rival : Google.

Google est le moteur de recherche le plus populaire au monde, avec une part de marché écrasante de plus de 90 %. Naturellement, il tire parti de cette portée pour renforcer son propre modèle d’IA, Bard, en l’intégrant dans ses résultats de recherche — sans parler de l’inclure ailleurs dans sa suite Google Workspaces, en renforçant les capacités du logiciel grâce à l’IA.

Baidu est la réponse chinoise à Google (ils ont même Baidu Maps), et pourrait facilement faire la même chose, en tirant parti de son modèle d’IA pour compléter son moteur de recherche et susciter l’intérêt pour Ernie en tant que service d’IA autonome.

Bien sûr, cela le mettrait en opposition directe avec Google, ce qui pourrait donner lieu à une concurrence très intense — mais la concurrence ne peut qu’aider les consommateurs en fin de compte.