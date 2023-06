Plus de 100 000 comptes d’utilisateurs de ChatGPT compromis par un logiciel malveillant

Les données du Group-IB révèlent une augmentation constante des journaux de ChatGPT volés au fil du temps. Parmi les différents malwares identifiés, Raccoon vole la vedette , avec près de 80 % de tous les enregistrements. Vidar et Redline suivent avec respectivement 13 % et 7 %.

La capacité de ChatGPT à stocker les conversations signifie qu’ un accès non autorisé à un compte peut exposer des informations propriétaires, des stratégies commerciales internes, des communications personnelles, du code logiciel , et bien plus encore.

La compromission des comptes ChatGPT, des comptes de messagerie, des données de cartes de crédit et des informations des portefeuilles de crypto-monnaies démontre l’importance croissante des outils alimentés par l’IA pour les particuliers et les entreprises.

Les malwares sont des logiciels malveillants conçus pour cibler et extraire des données de compte à partir de diverses applications, notamment des clients de messagerie, des navigateurs Web, des messageries instantanées, des services de jeux et des portefeuilles de crypto-monnaies.