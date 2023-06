Le navigateur Opera One alimenté par l’IA est désormais disponible au téléchargement

Après l’annonce et l’accès anticipé en avril de cette année, Opera One, le premier navigateur doté d’une IA native, est désormais disponible au téléchargement.

Opera a présenté Aria, la première IA de navigateur intégrée à Opera One. Développé en collaboration avec OpenAI, Aria est un service d’IA générative avancé qui offre des capacités améliorées, ce qui en fait un ajout précieux à la gamme de fonctionnalités d’Opera.

Aria, alimenté par le moteur d’IA Composer d’Opera et connecté au GPT d’OpenAI, agit à la fois comme un expert du Web et du navigateur. Avec Aria, les utilisateurs peuvent collaborer de manière transparente avec l’IA tout en effectuant des recherches sur le Web, en générant du texte ou du code et en obtenant des informations sur les produits.

En outre, Aria possède une connaissance approfondie de la documentation d’assistance d’Opera, ce qui lui permet d’aider efficacement les utilisateurs dans leurs demandes.

Caractéristiques d’Aria :

IA native du navigateur : Aria, la première IA du navigateur, est intégrée de manière transparente dans Opera One, offrant aux utilisateurs des capacités avancées d’IA générative

Expertise du Web et du navigateur : Aria agit comme un compagnon compétent pour les utilisateurs, en les aidant à effectuer des recherches sur le Web, à générer du texte/code et à poser des questions sur les produits

Intégration de la ligne de commande : La nouvelle fonction de ligne de commande permet aux utilisateurs d’interagir avec les réponses d’Aria directement dans la barre latérale, ce qui améliore la commodité et l’expérience de l’utilisateur. Les utilisateurs peuvent simplement appuyer sur ctrl+/(Win) ou cmd+/(Mac) pour déclencher une superposition et interagir directement avec Aria

Invitations contextuelles : Aria intègre des invites contextuelles, permettant aux utilisateurs d’accéder à des suggestions pertinentes en cliquant avec le bouton droit de la souris ou en mettant du texte en surbrillance dans le navigateur

Accès à ChatGPT : Opera One permet aux utilisateurs d’accéder au célèbre service ChatGPT dans la barre latérale du navigateur, offrant ainsi une fonctionnalité et une flexibilité supplémentaires

Expérience contrôlée par l’utilisateur : L’IA d’Opera est conçue pour être contrôlée par l’utilisateur, ce qui lui donne la liberté de choisir de s’engager ou non dans les services d’IA

Îlots d’onglets : Une nouvelle approche de la gestion des onglets

Les méthodes traditionnelles de gestion des onglets ne répondent plus aux exigences des internautes d’aujourd’hui. Opera One présente « îlots d’onglets », une méthode révolutionnaire d’organisation des onglets qui répond à la complexité du Web et aux divers besoins des utilisateurs. En répondant aux défis associés à l’encombrement des onglets et au changement de tâches, les îlots d’onglets offrent une solution intuitive et flexible.

Les îlots d’onglets d’Opera One regroupent automatiquement les onglets liés en fonction du contexte, ce qui permet une navigation transparente entre les tâches. Les utilisateurs peuvent séparer les contextes de navigation, réorganiser les onglets, réduire les îlots ou les enregistrer pour plus tard.

Ce système intuitif offre aux utilisateurs une plus grande flexibilité et un meilleur contrôle sur la gestion de leurs onglets. Qu’il s’agisse de planifier un voyage ou de travailler sur plusieurs documents Google, les îlots d’onglets permettent de cibler les sujets et de passer d’un contexte à l’autre sans effort.

Conception modulaire et navigation plus fluide

Opera One adopte une conception modulaire, évoluant pour répondre aux besoins des utilisateurs à l’ère de l’IA. Les fonctionnalités clés sont hiérarchisées en fonction du contexte, ce qui garantit une expérience de navigation transparente.

Grâce à un nouveau compositeur multithread, Opera One offre une interface utilisateur plus rapide et plus fluide, ce qui en fait un navigateur unique basé sur Chromium.

Disponibilité

Opera One représente la première étape d’un nouveau cycle d’évolution pour le navigateur phare Opera. L’entreprise prévoit d’introduire de nombreuses mises à jour centrées sur l’IA tout au long de l’année, afin d’améliorer l’expérience Web des utilisateurs.

Opera One est désormais disponible en téléchargement gratuit sur Windows, macOS et Linux. Vous pouvez le télécharger à partir de opr.as/opera-one

En annonçant la disponibilité d’Opera One, Joanna Czajka, directrice produit chez Opera, a déclaré :