Les 5 meilleures plateformes de développement No-Code en 2023

Et si vous aviez une idée géniale pour une application logicielle qui pourrait potentiellement changer la donne. Mais il y a un problème. Vous n’avez pas d’expérience en programmation traditionnelle. Cela ressemble à une impasse, non ? Pas avec les plateformes de développement Non Code.

Les plateformes de développement No-Code sont les nouveaux venus qui révolutionnent le monde du développement logiciel. Elles offrent une interface intuitive de type « glisser-déposer », des modèles préétablis et des flux de travail automatisés, permettant à quiconque de créer et de déployer facilement des solutions logicielles.

Oui, vous avez bien entendu. Il s’agit de tout le monde, quelle que soit son expertise technique.

Qu’est-ce qu’une plateforme de développement No-Code ?

Une plateforme de développement No-Code est un outil logiciel qui permet aux utilisateurs de créer et de déployer des applications sans avoir à écrire le moindre code. Ces plateformes sont dotées d’une interface visuelle et de modèles et composants prédéfinis qui facilitent la création d’applications fonctionnelles, principalement pour le Web ou les appareils mobiles. Les plateformes No-Code sont délibérément conçues pour être accessibles aux utilisateurs ayant des connaissances techniques limitées, ce qui leur permet de créer des solutions logicielles répondant à leurs besoins personnels ou professionnels.

Une plateforme de développement Low-Code est un autre outil logiciel permettant aux utilisateurs de créer et de déployer des applications avec un codage minimal. Comme les plateformes No-Code, les plateformes Low-Code offrent une interface visuelle et des composants préconstruits pour accélérer le processus de développement d’applications. Cependant, les plateformes Low-Code offrent généralement plus de flexibilité et d’options de personnalisation, ce qui permet aux utilisateurs ayant quelques connaissances techniques de créer des applications plus complexes.

Quelle est la meilleure plateforme de développement No-Code ?

La détermination de la « meilleure » plateforme de développement No-Code et Low-Code dépend largement des besoins et des préférences spécifiques d’une organisation. Cependant, il existe sur le marché plusieurs plateformes No-Code populaires et réputées. En voici cinq :

Quixy

Quixy est une plateforme de développement No-Code basée sur le cloud qui permet aux entreprises de toutes tailles de créer des applications personnalisées sans nécessiter de compétences en codage. Elle permet aux utilisateurs d’automatiser les formulaires et les workflows et de développer des applications d’entreprise simples à complexes dix fois plus rapidement que les méthodes traditionnelles de développement de logiciels.

En exploitant les fonctionnalités de la plateforme, les entreprises peuvent éliminer les processus manuels, rationaliser les opérations et transformer rapidement leurs idées en applications fonctionnelles. L’environnement No-Code de Quixy permet aux utilisateurs professionnels de trouver de nouvelles idées et de créer des applications personnalisées pour répondre à leurs besoins.

La plateforme propose une vaste boutique d’applications, où les utilisateurs peuvent choisir parmi des applications préétablies ou partir de zéro et les personnaliser pour répondre aux besoins de leur entreprise. Quixy aide également les utilisateurs à créer des applications transparentes, ce qui rend les processus plus clairs, plus efficaces et plus productifs.

Caractéristiques principales :

Faites glisser et déposez plus de 40 champs de formulaire, tels qu’un éditeur de texte riche, une signature électronique, un scanner de QR code, un widget de reconnaissance faciale, et bien d’autres, pour construire l’interface de l’application comme vous le souhaitez

Grâce à un constructeur visuel facile à utiliser, vous pouvez modéliser n’importe quel processus et créer des workflows simples ou complexes qui sont séquentiels, parallèles ou dépendants d’autres éléments

Configurez des rappels, des notifications et des escalades pour chaque étape du worflow

Utilisez des connecteurs, des webhooks et des intégrations API prêts à l’emploi pour vous connecter facilement à des applications tierces

Les applications peuvent être utilisées en un seul clic, et les modifications peuvent être effectuées sans temps d’arrêt. Vous pouvez l’utiliser sur n’importe quel navigateur et appareil, et même lorsque vous n’êtes pas en ligne

Les rapports et les tableaux de bord en direct peuvent être utilisés immédiatement. Vous pouvez exporter des données dans différents formats et programmer la livraison automatique des rapports par différents canaux

Il est prêt pour l’entreprise avec les certifications ISO 27001 et SOC2 Type 2 et toutes les fonctionnalités d’entreprise comme les thèmes personnalisés, le SSO, le filtrage IP, le déploiement sur site, l’étiquetage blanc, etc.

EasySend

EasySend est une plateforme qui ne nécessite pas de compétences en codage. Elle permet aux organisations de convertir des formulaires et des processus compliqués de collecte de données et de signatures de clients en expériences numériques simples.

La plateforme permet d’intégrer en douceur la collecte des données et des signatures des clients dans les systèmes et processus internes, ce qui permet aux organisations d’automatiser les worflows et d’améliorer les interactions avec les clients.

Avantages :

Facilitez la tâche de vos clients en leur donnant un moyen simple d’envoyer leurs données, leurs documents et leurs signatures. Simplifier la façon dont vous obtenez les informations et les signatures des clients peut améliorer leur expérience globale et vous donnera un avantage sur vos concurrents

La plateforme s’efforce de faciliter l’obtention des informations dont vous avez besoin pour votre entreprise et la prise de contact avec vos clients

Pour rester dans l’air du temps, vous devez adopter l’automatisation. En automatisant votre collecte de données en amont, vous pouvez améliorer votre worflow et rationaliser les processus déjà en place. En automatisant les processus manuels, les clients peuvent passer un meilleur moment, plus facile, et les entreprises peuvent augmenter leur productivité et en savoir plus sur leurs clients, ce qui peut conduire à la croissance

EasySend vous permet de collecter des données précises dans le bon format à chaque fois. Cela réduit le temps de traitement, les erreurs et les coûts. Il garantit que vos formulaires sont remplis et signés, de sorte que vous n’avez pas à vous soucier des erreurs, des informations manquantes ou des problèmes de communication avec vos clients

EasySend étant numérique et facile à connecter, vous pouvez automatiquement ajouter les données recueillies à vos worflows et à vos systèmes. La collecte numérique des données facilite l’accès à partir de différents endroits et l’entrée dans les worflows, les processus commerciaux et les systèmes internes existants

La technologie No-Code d’EasySend permet aux organisations de créer rapidement et sans effort des expériences numériques attrayantes et conviviales pour la collecte de données clients, sans nécessiter de projets de développement longs et coûteux

Bénéficiez d’une assistance de niveau entreprise pour garantir le bon fonctionnement de la plateforme, car elle s’engage en tant que partenaire numérique et vous fournit l’assistance nécessaire

Profitez de la liberté de lancer le processus EasySend depuis n’importe quelle plateforme ou canal et choisissez le système et le format préférés pour l’envoi des données

Utilisez EasySend pour suivre les dernières tendances technologiques et améliorer l’expérience de vos clients. L’entreprise est toujours à l’affût de nouvelles idées et ajoute de nouvelles fonctionnalités à sa plateforme, ce qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos concurrents.

Principales caractéristiques :

Co-navigation : Cette fonctionnalité permet une collaboration en temps réel entre les agents et les clients pendant le processus de prise de données numériques. Elle permet aux deux parties de visualiser et d’interagir avec le même écran, ce qui facilite la navigation dans le processus et la résolution des problèmes sur place

Intégration avec les systèmes internes : EasySend s’intègre de manière transparente aux systèmes internes de votre organisation, tels que les bases de données et les CRM, ce qui vous permet d’accéder aux données des clients et de rationaliser les workflows. Cette intégration garantit la cohérence et l’exactitude de toutes les données collectées, ce qui réduit la nécessité d’une saisie manuelle des données

Intégration de Salesforce : EasySend s’intègre à Salesforce, ce qui permet la saisie automatique des données. Cela permet de rationaliser vos processus commerciaux, d’éliminer la saisie manuelle des données et de réduire les erreurs

PDF au worflow : Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez transformer un formulaire PDF en un worflow numérique. Cela permet une collecte plus facile des données et réduit les risques d’erreurs qui peuvent se produire lorsque les données sont saisies à la main

Personnalisation : EasySend vous permet de créer des workflows personnalisés avec des validations et des conditions personnalisées qui répondent aux besoins uniques de votre entreprise. Cette fonctionnalité vous permet de mieux contrôler l’automatisation du processus numérique, en garantissant que seules les données valides sont collectées

Sécurité de niveau entreprise : EasySend offre une sécurité de niveau entreprise pour garantir que toutes les données collectées sont sécurisées et protégées. La plateforme est conçue avec de solides fonctionnalités de sécurité pour garantir que toutes les données sont chiffrées et conformes aux normes du secteur telles que le RGPD

En plus de simplifier la collecte de données et l’automatisation des workflows, la plateforme No-Code d’EasySend est bien adaptée à divers secteurs. Dans le secteur bancaire, plus précisément dans le secteur des banques commerciales et des coopératives de crédit, EasySend peut aider à l’onboarding numérique et à la collecte des données des clients. En revanche, la plateforme peut rationaliser des formulaires complexes tels que les contrats de location et les formulaires de gestion de propriété dans le secteur de l’immobilier

Pour les industries de la logistique et de l’automobile, EasySend peut être utilisé pour numériser les formulaires d’immatriculation et d’assurance des véhicules. Dans le secteur du commerce, EasySend peut simplifier la collecte des données clients pour les programmes de fidélisation et le commerce électronique. Dans le secteur des soins et de l’industrie pharmaceutique, EasySend peut aider à remplir les formulaires d’admission des patients et les demandes d’indemnisation

Et dans le secteur de l’assurance numérique, EasySend peut rationaliser l’ensemble du processus de demande d’indemnisation

Dans l’ensemble, la plateforme No-Code/Low-Code d’EasySend offre une série d’avantages et de fonctionnalités clés qui peuvent aider les entreprises de tous les secteurs à améliorer leur UX/expérience client, à rationaliser leurs workflows et à rester en tête des dernières tendances technologiques.

Easysend est le meilleur logiciel de développement No-Code qui transforme tout formulaire compliqué ou processus de collecte de données client en une expérience interactive de transformation numérique. Les entreprises peuvent ainsi simplifier les interactions avec les clients, garantir l’exactitude des données et automatiser leurs flux de travail.

Softr

Softr est une plateforme de création d’applications Web No-Code, spécialisée dans la création d’applications Web et de sites Web professionnels sur Airtable. La plateforme a pour but de créer des applications Web rapidement et facilement. Elle permet aux utilisateurs de créer une large gamme d’applications Web, telles que des portails clients, des outils internes, des places de marché, des communautés en ligne, des répertoires de ressources et des sites Web.

Softr fournit des moyens infinis de personnaliser n’importe quel aspect de la plateforme Web créée. Il comprend des outils pour personnaliser les couleurs, les polices, les mises en page, et plus encore, donnant aux utilisateurs un contrôle total sur l’aspect et la convivialité de leur application Web.

Principales caractéristiques :

Listes interactives Softr : Vous pouvez facilement montrer vos données Airtable d’un certain nombre de façons différentes. Vous pouvez choisir les informations à partager et celles à garder privées avec des options de personnalisation faciles à utiliser

Blocs pré-construits : Softr dispose d’une grande bibliothèque de modèles et de plus de 100 blocs préconstruits qui peuvent être ajoutés rapidement à votre application. Ceux-ci comprennent la connexion en tant qu’utilisateur, le filtrage des données et l’envoi d’un formulaire

Créateur de formulaires : Softr fournit un constructeur de formulaire facile à utiliser pour les applications Web qui permet aux utilisateurs de personnaliser les mises en page, les champs et les boutons. Il enregistre automatiquement les informations des formulaires dans une base de données Airtable. Cela permet d’organiser et de retrouver plus facilement les informations

Recherche dynamique, filtrage et tri : Grâce aux options de recherche, de filtrage et de tri dynamiques de Softr, vous n’aurez jamais à travailler dur pour trouver les informations dont vous avez besoin. Les filtres vous permettent de réduire rapidement vos données, tandis que le tri par glisser-déposer permet de modifier facilement leur ordre

Contenu réservé : Utilisez la fonction de contenu réservé de Softr pour que certaines parties de votre application ne soient accessibles qu’aux personnes qui ont payé pour y accéder. Grâce à l’outil intégré de Softr, vous pouvez modifier les options d’adhésion et assurer le suivi de tous les comptes des membres

Groupes d’utilisateurs et autorisations : Contrôlez qui peut utiliser votre application Softr en créant des groupes et des autorisations qui peuvent être modifiés

Design : Vous pouvez modifier tout ce qui concerne l’aspect de votre application Softr, de la couleur de l’arrière-plan aux polices et aux styles de boutons.

Zapier

Zapier est un service Web qui fournit une plateforme d’intégration No-Code, permettant aux entreprises de connecter différentes applications Web et d’automatiser les workflows sans nécessiter d’expertise en codage. Zapier prend en charge plus de 3000 applications, y compris des outils populaires tels que Slack, Gmail, Trello et Salesforce, ce qui en fait une plateforme polyvalente pour rationaliser les flux de travail et automatiser divers processus commerciaux.

Les intégrations et workflows préconstruits de Zapier permettent aux utilisateurs de créer des processus automatisés rapidement et efficacement, ce qui augmente la productivité et réduit le risque d’erreur humaine. Par exemple, les utilisateurs peuvent configurer des workflows automatisés pour envoyer des notifications par e-mail lorsque de nouvelles données sont ajoutées à une feuille de calcul ou pour créer une nouvelle tâche dans un outil de gestion de projet lorsqu’une commande est reçue dans une boutique de commerce électronique.

Principales caractéristiques :

Intégrations préconstruites : Zapier a plus de 3000 intégrations déjà réalisées, les utilisateurs peuvent donc connecter différentes applications Web sans savoir coder

Flux de travail automatisés : Les utilisateurs peuvent créer des workflows automatisés ou des Zaps pour déclencher des actions dans une application en fonction d’événements qui se produisent dans une autre application. Cela permet de rationaliser les processus et de réduire le travail manuel

Zaps multi-étapes : Avec les Zaps multi-étapes, les utilisateurs peuvent connecter des actions de différentes applications pour créer des workflows complexes sans avoir à écrire de code

Logique conditionnelle : Grâce à la logique conditionnelle de Zapier, les utilisateurs peuvent établir des règles qui déclenchent des actions spécifiques si certains critères ou conditions sont remplis

Collaboration d’équipe : Zapier permet aux utilisateurs de partager leurs Zaps avec d’autres membres de l’équipe, ce qui facilite la collaboration entre tous

Historique des tâches : La fonction d’historique des tâches de Zapier permet aux utilisateurs de garder la trace de tous les Zaps qui ont été déclenchés, ce qui leur donne une visibilité complète sur leurs workflows automatisés

Personnalisable : Zapier étant personnalisable, les utilisateurs peuvent réaliser leurs propres intégrations et workflows automatisés pour répondre aux besoins de leur entreprise

Webflow

Webflow est une plateforme No-Code qui permet aux utilisateurs de concevoir, développer et lancer des sites Web et des boutiques de commerce électronique responsive sans avoir besoin de connaissances en codage. Avec Webflow, les utilisateurs ont accès à une interface visuelle qui leur permet de créer des sites personnalisés rapidement et facilement.

Il fournit un large éventail de modèles préétablis et d’outils de conception pour aider les utilisateurs à créer des sites Web magnifiques et fonctionnels. Les utilisateurs peuvent choisir parmi différents modèles et les personnaliser à leur guise ou créer des designs personnalisés à l’aide de l’interface glisser-déposer de la plateforme. Webflow offre également une variété de fonctionnalités de conception, telles que des animations, des mises en page réactives et des composants préconstruits, qui aident les utilisateurs à créer des sites Web d’aspect professionnel.

Principales caractéristiques :

L’absence de plugins : La plupart des plugins peuvent vous aider à gérer votre site, mais ils ne durent pas longtemps. Pour qu’ils fonctionnent correctement, ils ont besoin de mises à jour régulières

Une manière cohérente de développer : Webflow garantit que le prochain développeur n’a pas besoin d’être formé en conservant la même façon d’écrire le code

Moins de temps passé sur le développement : Les fonctionnalités de haut niveau de Webflow prennent moins de temps à construire que les méthodes de codage traditionnelles. Cela réduit considérablement le temps nécessaire au développement d’un produit. Vous pouvez réduire le temps entre la réalisation des premières conceptions et leur mise en œuvre

Changez le CMS que les clients voient : Ce qui est génial avec Webflow, c’est que vous pouvez donner au client un accès très contrôlé

Permettez aux clients de créer leurs pages de renvoi : Certains clients sont tellement impliqués qu’ils ne veulent pas déranger les concepteurs et les développeurs avec leurs grandes idées pour le site Web.

Les plateformes de développement sans code telles que Quixy, EasySend, Webflow, etc., sont des technologies qui changent la donne et permettent à quiconque, quelle que soit son expertise technique, de créer et de déployer des solutions logicielles rapidement et facilement.

Avec les nombreux avantages qu’elles offrent, notamment un temps de développement plus rapide, des coûts réduits et une accessibilité accrue, les plateformes No-Code changent la façon dont les logiciels sont créés, permettant aux individus et aux organisations de donner vie à leurs idées.