Des images promotionnelles du Samsung Galaxy Z Flip 5 ont été divulguées

Le rendu officiel du Samsung Galaxy Z Flip 5 révèle un nouveau look pour le smartphone pliable à clapet, comme le rapporte MySmartPrice. Cela fait suite aux précédentes fuites de rendus du Galaxy Z Fold 5.

Le rendu, partagé par une source anonyme, met en évidence une amélioration notable sous la forme d’un écran de couverture plus grand à l’extérieur, occupant presque la moitié du panneau arrière déplié, coïncidant avec les rendus basés sur la CAO. L’écran extérieur du Galaxy Z Flip 4 ne mesure que 1,9 pouce. Il est parfait pour consulter la météo et lire les notifications, mais sa petite taille limite le type d’actions que vous pouvez effectuer avec lui, comme taper des réponses à des textes. Il n’est pas non plus idéal pour cadrer des selfies avec les caméras extérieures — l’un des avantages d’un smartphone à clapet — car l’image de prévisualisation a littéralement la taille d’un timbre-poste. Cela semble sur le point de changer avec le Z Flip 5.

L’image ci-jointe illustre l’écran extérieur élargi du Galaxy Z Flip 5, qui marque une rupture avec les précédents smartphones de la série Z Flip de Samsung, dotés d’un écran de 1,9 pouce. Selon les rumeurs, l’écran de couverture du futur smartphone pliable à clapet mesurera 3,4 pouces, ce qui signifie qu’il disposera d’un écran considérablement plus grand.

À titre de comparaison, le OPPO Find N2 Flip dispose d’un écran de 3,26 pouces et le Motorola Razr 40 Ultra d’un écran extérieur de 3,6 pouces.

Contrairement au Motorola Razr 40 Ultra, l’écran de protection du Galaxy Z Flip 5 ne comporte pas de découpes pour la caméra arrière ou le flash LED. Samsung a opté pour une approche différente en incurvant légèrement l’écran, afin de laisser de la place à la double caméra. L’augmentation de la taille de l’écran a permis d’aligner horizontalement les capteurs de la caméra et le flash LED.

Le rendu présente également diverses utilisations pratiques de l’écran élargi, comme le fait de l’utiliser comme viseur pour capturer des images de haute qualité avec la caméra arrière et de contrôler la lecture de musique et d’autres fonctions.

Prochain événement Unpacked

Au-delà de l’écran supérieur, le Galaxy Z Flip 5 sera également équipé d’un chipset Snapdragon 8 Gen 2 « for Galaxy » plus puissant et de quelques autres améliorations quelque peu incrémentales.

L’événement Unpacked de Samsung à Séoul aura lieu fin juillet, plus tôt que prévu. L’événement dévoilera plus d’informations sur le Galaxy Z Flip 5 et le Galaxy Z Fold 5, qui sont très attendus par les fans de technologie.