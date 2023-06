Voici les caractéristiques de l’écran des Pixel 8 et Pixel 8 Pro

Une source au sein de Google a divulgué à Android Authority des informations sur les écrans qui seront utilisés sur les prochains Pixel 8 et Pixel 8 Pro. Et si certaines de ces informations confirment les spécifications précédemment publiées par le très précis Ross Young de Display Supply Chain Consultants (DSCC), il y a quelques détails intéressants sur les smartphones Pixel pour 2023. Commençons par le Pixel 8, puis passons au Pixel 8 Pro, le modèle haut de gamme.

Comme Young l’avait déjà révélé, Google réduit la taille de l’écran du Pixel 8, qui passe du panneau de 6,31 pouces utilisé sur le Pixel 7 à 6,17 pouces pour le prochain smartphone. La résolution full HD+ de 2 400 x 1 080 pixels restera la même, mais le taux de rafraîchissement passe de 90 Hz à 120 Hz. La luminosité avec du contenu HDR passera d’un pic de 1000 nits à 1400. Le nombre de pixels par pouce (ppp) augmente en raison de la taille réduite de l’écran, passant de 417 à 427 ppp.

L’écran du Pixel 8 Pro subit quelques changements. Dites adieu à l’écran incurvé et bonjour à un écran plat pour le Pixel 8 Pro. Cela a été un domaine controversé pour Google et bien que certains aient apprécié l’affichage incurvé sur le Pixel 6 Pro et le Pixel 7 Pro, il semblait y avoir davantage de gens qui préféraient que les courbes disparaissent. Et elles disparaîtront si cette fuite est correcte.

Comme le Pixel 8, l’écran du Pixel 8 Pro subit une petite réduction, passant de 6,71 pouces à 6,70 pouces. S’il y a une surprise, c’est la baisse de la résolution, qui passe du Quad HD+, soit 3 120 x 1 440 pixels, du Pixel 7 Pro à une résolution de 2 992 x 1 334 pixels sur le Pixel 8 Pro. Cela fait chuter le ppp de 512 à 490, même si la plupart des gens ne remarquaient pas le changement. Le contenu HDR peut être visionné à un pic de 1600 nits, ce qui est en hausse par rapport aux 1000 nits du modèle précédent.

Le Pixel 8 Pro proposera toujours un taux de rafraîchissement de 120 Hz, mais contrairement aux Pixel 6 Pro et Pixel 7 Pro, l’écran pourra redessiner de manière plus fluide entre 60 et 120 fois par seconde. Les deux précédents modèles Pixel Pro avaient des taux prédéterminés (30 Hz, 60 Hz, 120 Hz) et cela signifie que le prochain smartphone sera en mesure de mieux faire correspondre le taux de rafraîchissement avec le contenu de l’écran. Il convient de noter que le taux de rafraîchissement de 120 Hz du Pixel 8 sera différent et redessinera à des taux prédéterminés de 10 Hz, 30 Hz, 60 Hz et 120 Hz.

Un lancement en octobre

La fuite révèle que Google a doublé le rayon des coins sur les écrans des deux smartphones, ce qui se traduit par des coins plus ronds et moins carrés. La source a également noté que l’écran du Pixel 8 Pro, comme ceux que l’on trouve sur les gammes Pixel 6 et Pixel 7, sera fourni par Google auprès de Samsung. Les écrans des Pixel 8 pourraient provenir soit de BOE, soit de Samsung, et la source n’a pas pu dire quelle entreprise sera le fournisseur.

Nous avons déjà entendu des rumeurs sur l’augmentation des performances que les smartphones Pixel 8 vont apporter avec eux, et les modules de caméra supérieure dont les smartphones seront équipés. Il pourrait même y avoir un thermomètre intégré.

Nous devrions voir la série Pixel 8 présentée et commercialisée en octobre.