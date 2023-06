Musk affirme avoir amélioré l’expérience Twitter pour la plupart des utilisateurs

Depuis qu’Elon Musk a racheté la plateforme en octobre dernier, les catastrophes se succèdent pour Twitter. Il y a eu les allers-retours entre ce qui était autrefois un moyen important de vérifier l’identité des utilisateurs de Twitter. Aujourd’hui, grâce au désir de Musk de récupérer son argent face à la baisse de la valorisation de Twitter, la coche bleue permet uniquement de vérifier qu’une personne est un abonné actif de Twitter Blue et qu’elle remplit les conditions d’éligibilité de la plateforme.

Il a également licencié des ingénieurs qui l’avaient critiqué ou corrigé sur les réseaux sociaux. Il a demandé à ses employés de travailler dur, et lorsqu’une employée de Twitter a dormi au bureau pour respecter les délais, il l’a renvoyée. Il y a près de trois mois, Musk a déclaré qu’il évaluait Twitter à 20 milliards de dollars, soit moins de la moitié des 44 milliards de dollars qu’il a payés pour l’entreprise.

Mais les choses ont changé selon le multimilliardaire. Selon Bloomberg, lors de la conférence VivaTech qui s’est tenue à Paris vendredi, Elon Musk a déclaré aux 4 000 participants que la plupart des utilisateurs réguliers de Twitter conviendraient que le site s’est amélioré et que leur expérience avec Twitter s’est améliorée. Il a également déclaré que Twitter avait un « effet corrosif » sur la société, raison pour laquelle il a racheté l’entreprise. « Mon espoir était de changer cela et de faire en sorte que le site soit positif pour la civilisation », a-t-il ajouté.

Inquiets du contenu du site, les annonceurs ont abandonné Twitter en masse, les recettes publicitaires ayant chuté de 50 % depuis octobre. Musk a déclaré qu’il était convaincu que la nouvelle directrice générale Linda Yaccarino serait en mesure d’attirer les annonceurs sur Twitter.

Le nombre d’utilisateurs ayant atteint un niveau record, « presque tous les annonceurs ont dit qu’ils étaient revenus ou qu’ils allaient revenir », a-t-il déclaré.

Une image à redorer

Le problème auquel est confronté Twitter pour attirer des entreprises désireuses de promouvoir des produits et des services sur la plateforme tient en partie au fait que Twitter a perdu les deux cadres sur lesquels il comptait pour modérer le site afin d’éviter les tweets contenant de la violence, de la pornographie et de la haine. Les entreprises ne veulent pas faire de la publicité à proximité de tels contenus et être liées à eux. Musk a récemment embauché son nouveau PDG, Yaccarino, de NBCUniversal, afin de rétablir les relations entre Twitter et les annonceurs.

Bien que Musk soit souvent critiqué par les médias, il est agréable de le voir faire preuve d’autodérision. « Si je suis si intelligent, pourquoi ai-je payé si cher pour Twitter », a-t-il plaisanté.