Le Galaxy Z Fold 5 se plie à plat, comme le confirme le premier rendu de presse

Les rumeurs vont bon train concernant la prochaine gamme de smartphones pliables de Samsung. Le Galaxy Z Flip 5, en particulier, semble faire l’objet d’une refonte complète avec un énorme écran de couverture.

Cependant, son frère plus grand et plus cher — le Galaxy Z Fold 5 — n’a pratiquement pas changé jusqu’à présent. Des fuites l’ont montré en train de se plier à plat, ce qui était excitant, mais il y avait un risque que les rendus soient inexacts. Heureusement, nous pouvons désormais être sûrs à 99,9 % que le Galaxy Z Fold 5 se pliera à plat. Grâce à MySmartPrice, nous avons le premier rendu de presse du Galaxy Z Fold 5, et bien sûr, il se plie à plat.

Nous avons entendu des rumeurs sur une charnière de type « goutte d’eau » qui pourrait aider à réduire l’apparence d’un pli de l’écran lorsqu’il est déplié et permettre au téléphone de se fermer pratiquement à plat, avec le même indice de durabilité que son prédécesseur. Sur l’image, l’appareil plié semble avoir moins d’espace lorsqu’il est fermé que le Galaxy Z Fold 4.

Évidemment, il est possible que ce rendu soit faux. Il est également possible qu’il ne s’agisse pas du design final que Samsung présentera cet été. Cependant, il est presque certain qu’il s’agit d’un modèle authentique.

Bien que le fait de se plier à plat ne semble pas être l’aspect le plus excitant d’un smartphone pliable, il s’agit d’une amélioration du design attendue depuis longtemps. Non seulement le smartphone sera plus facile à tenir et à mettre dans la poche, mais il sera également plus facile à nettoyer, car la poussière et les peluches ne pourront pas se glisser facilement sur l’écran interne. Les bords de l’écran interne semblent également plus petits. Cependant, nous avons déjà vu de nombreux rendus de presse officiels prendre des libertés extrêmes avec la taille des bordures, alors prenez cela avec des pincettes.

Une annonce en juillet

Enfin, le rendu presse du Galaxy Z Fold 5 montre un S Pen. Ce n’est pas très surprenant puisque le Galaxy Z Fold 4 prend en charge l’utilisation d’un S Pen spécialisé. Cependant, si vous espériez que le Galaxy Z Fold 5 dispose d’un emplacement pour le S Pen, ce rendu met fin à cet espoir. Le bas et le haut du smartphone sont clairement visibles, et il n’y a pas d’encoche à voir.

Les spécifications attendues comprennent des tailles d’écran inchangées par rapport aux deux dernières années, avec un écran Full HD+ de 6,2 pouces à l’extérieur et un écran QHD+ de 7,6 pouces à l’intérieur, le même SoC Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy que celui des smartphones Galaxy S23, une batterie de 4 400 mAh avec une charge rapide de 45 W et une charge sans fil de 25 W, une triple caméra arrière avec une caméra principale de 50 mégapixels, une caméra ultra-large de 12 mégapixels, une caméra téléobjectif de 10 mégapixels, et des caméras frontales de 12 mégapixels à utiliser ouvertes ou fermées.

Samsung lancera le Galaxy Z Fold 5 et le Galaxy Z Flip 5 lors d’un événement à Séoul à la fin du mois de juillet. Nous attendons toujours l’annonce d’une date officielle, mais vous pouvez vous attendre à pouvoir acheter ces appareils pliables dès le début du mois d’août.