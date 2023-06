Starlink pourrait proposer le Wi-Fi en vol cette année

L’année dernière, SpaceX, la société d’Elon Musk, a dévoilé ses projets en matière d’aviation, promettant l’Internet à haut débit dans le monde entier pendant que l’on se trouve dans un avion, même sur les vols commerciaux. Hawaiian Airlines et quelques autres compagnies aériennes espèrent offrir ce service bientôt, mais cela dépend encore de la FAA. Toutefois, il semble que Starlink en vol pourrait arriver dans le courant de l’année.

Pour l’instant, quelques opérateurs de petits avions régionaux proposent Starlink, le service d’Internet par satellite de SpaceX, mais à terme, il sera disponible sur beaucoup plus d’avions.

En réponse à quelques questions sur Twitter concernant les vols commerciaux quotidiens, Elon Musk a confirmé que l’entreprise attend toujours que la FAA (Federal Aviation Administration) approuve son utilisation sur les vols commerciaux et les compagnies aériennes elles-mêmes.

Up to @FAA certification & airlines. Hopefully, will start later this year.

—Elon Musk (@elonmusk) June 9, 2023