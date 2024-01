Première mondiale : SpaceX envoie des messages texte entre deux smartphones via Starlink

SpaceX a envoyé ses premiers messages texte entre deux smartphones en utilisant les satellites Starlink récemment lancés.

Comme le rapporte le London Standard, les messages ont été envoyés sur des iPhone standard utilisant le réseau T-Mobile aux États-Unis, mais cet exploit impressionnant a été réalisé le 8 janvier, 6 jours seulement après qu’une fusée Falcon 9 a mis en orbite les 6 satellites.

Starlink est le réseau satellitaire de SpaceX qui apporte une connectivité Internet aux personnes du monde entier, en particulier celles qui se trouvent dans des endroits mal desservis.

Le mois dernier, la société de services de transport spatial d’Elon Musk s’était vu accorder une période limitée de 180 jours par la Commission fédérale des communications (FCC) pour mener ses tests sur les smartphones. SpaceX avait indiqué qu’environ 840 satellites équipés de charges utiles directes à la cellule seraient impliqués, avec environ 60 satellites desservant activement des smartphones aux États-Unis à tout moment dans le cadre de l’expérience.

Le premier test semble avoir été réussi haut la main, et lorsque la société a annoncé que les messages avaient été envoyés et reçus, une image a été publiée montrant une série de bulles vertes contenant des messages et des emojis.

Texts between two phones sent through our Direct to Cell satellites in space pic.twitter.com/jd8b7uiZSq

— SpaceX (@SpaceX) January 11, 2024