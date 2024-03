Les 7 inventions technologiques les plus cool d’Elon Musk à ce jour

Elon Musk est-il lui-même un inventeur ? Il est peu probable qu’il soit dans la salle de contrôle de SpaceX en train d’offrir son aide pour résoudre des équations physiques complexes. Ce pour quoi il est le plus connu, c’est pour superviser des projets ambitieux et les faire décoller.

En devenant l’homme le plus riche de la planète, Elon Musk a complètement modifié la trajectoire de plusieurs entreprises technologiques. En tant que PDG, il a pris des décisions macroéconomiques importantes, comme lorsqu’il a licencié plus de la moitié des employés de Twitter après avoir repris l’entreprise.

Cela dit, il possède des connaissances techniques et conceptuelles qui l’ont aidé à mener à bien les projets de son entreprise. Il a notamment dirigé l’équipe qui a conçu la Tesla Roadster, une voiture qui a propulsé l’entreprise de véhicules électriques sous les feux de la rampe. Mais, Musk n’a pas que des inventions à son actif. Certaines de ses inventions ont déjà modifié le monde dans son ensemble, tandis que d’autres peuvent potentiellement modifier notre place dans l’univers.

Starlink

Starlink est un service qui connecte les utilisateurs à l’Internet en les faisant passer par de petits satellites en orbite basse. Il n’est donc pas nécessaire d’avoir recours à une connexion par câble traditionnelle. Ses 5 500 satellites fournissent l’Internet à plus de 60 pays, et d’autres sont prévus pour s’envoler vers les étoiles.

Ce service, développé par SpaceX, a changé la vie de nombreuses personnes depuis son lancement en 2019. Tout le monde n’a pas accès aux infrastructures terrestres. Par exemple, les zones rurales peuvent avoir des options de connectivité Internet limitées ou inexistantes. Mais avec une antenne parabolique Starlink et un forfait de données, les habitants de certaines zones rurales peuvent bénéficier d’une connectivité Internet, quelle que soit la distance qui les sépare de la civilisation.

Starlink est également devenu un outil utile pour fournir un accès à l’Internet aux véhicules en mouvement. L’équipe Tesla a même utilisé Starlink pour retransmettre en direct le voyage de son Cybertruck jusqu’à l’océan Pacifique.

Le service n’a pas seulement été utilisé par les consommateurs ordinaires, il s’est également avéré essentiel pour l’Ukraine à la suite de l’invasion russe. Après que la Russie a fermé tous les autres services à l’Ukraine, Starlink est devenu la principale source de communication de l’armée ukrainienne. C’est toujours le cas, même après certaines actions controversées de Musk concernant l’utilisation du service dans le conflit.

Bien que Starlink ne soit pas le seul service d’Internet par satellite, sa croissance rapide et sa promesse de 42 000 à l’avenir lui confèrent un grand potentiel. L’entreprise prévoit également de lancer un service de téléphonie par satellite Starlink à terme.

Neuralink

Fondée par Musk en 2016, Neuralink est une entreprise de neurotechnologie qui développe une technologie d’interface cerveau-ordinateur (BCI). Cette technologie vise à connecter le cerveau à des appareils externes en exportant des informations exsudées par l’activité des neurones via des sondes insérées dans le cerveau. Ces sondes sont implantées dans le cerveau par le biais d’une chirurgie robotique.

Bien que cela puisse sembler être une technologie potentiellement destructrice tirée d’un film de science-fiction, cette technologie a le potentiel d’aider de nombreuses personnes. En effet, les neurones du cerveau sont reliés aux muscles. Pour les personnes paralysées, ces voies sont endommagées. Neuralink pourrait combler ce fossé et permettre aux utilisateurs de contrôler des bras robotisés, par exemple, à l’aide de leur esprit. Il pourrait également traiter les maladies du cerveau, notamment l’épilepsie et la démence.

L’une des célèbres présentations en direct de Neuralink a eu lieu lorsqu’un porc implanté est monté sur scène et que les données recueillies par l’appareil ont permis de prédire la position des articulations de l’animal sur la base de son activité neuronale. Bien qu’impressionnant pour le grand public, l’ensemble du projet Neuralink a fait l’objet de critiques. Thiago Arzua, du Medical College of Wisconsin, a fait valoir que cette technologie existe depuis au moins 50 ans. Certains ont cité l’événement au cours duquel une personne paralysée à partir de la poitrine a serré la main de Barack Obama en 2016, grâce à la lecture de ses neurones, comme un exemple de l’existence de cette technologie. Cela dit, Neuralink continue d’aller de l’avant et a récemment été approuvé pour des tests sur l’homme.

SpaceX

Le Starship est un vaisseau spatial à fort potentiel développé par la société SpaceX de Musk. Il se compose de deux parties : une fusée Super Heavy et un vaisseau spatial. La fusée est propulsée par 33 moteurs Raptor utilisant du méthane liquide sous-refroidi et de l’oxygène liquide. Le vaisseau spatial est conçu pour transporter l’équipage et le fret. Il peut transporter jusqu’à 150 tonnes de poids réutilisable et 250 tonnes de poids non réutilisable.

La particularité du vaisseau spatial est qu’il est réutilisable. Le propulseur rentre dans l’atmosphère terrestre après le détachement et peut atterrir sur le site de lancement. En théorie, il est possible de se rendre n’importe où dans le monde en une heure ou moins sans avoir à acheter une nouvelle fusée à chaque fois. Mais ce n’est pas pour cela qu’il a été conçu.

Le Starship est conçu pour transporter jusqu’à 100 personnes vers des destinations situées dans notre galaxie, y compris Mars. Il devrait également permettre de développer une base lunaire en vue de futures missions vers cette planète. En outre, il peut transporter des satellites, tels que Starlink, dans l’espace.

Le deuxième vol d’essai du Starship a eu lieu le mois dernier. Bien qu’il y ait eu un problème avec le booster Super Heavy qui a explosé après la séparation, SpaceX a qualifié le vol d’essai de « succès ». À long terme, le Starship a le potentiel de changer les voyages dans l’espace et de nous emmener dans les étoiles.

Tesla

Elon Musk a été l’un des premiers investisseurs de Tesla en 2005. Tesla a vu le jour à une époque où les véhicules électriques semblaient peu pratiques. L’entreprise a commencé par produire des voitures très performantes pour financer le développement et attirer l’attention sur une gamme de véhicules électriques abordables.

Musk est devenu PDG en 2008 et a mis en œuvre de nombreux changements qui ont sauvé l’entreprise de la faillite. Tesla reste rentable grâce à ses Gigafactories, qui fabriquent des batteries lithium-ion pour les véhicules. La robotique utilisée par Tesla pour la fabrication des voitures permet également de réduire les coûts, ce qui permet à l’entreprise de rendre ses véhicules plus abordables.

Les véhicules Tesla ne sont pas simplement des véhicules à essence traditionnels dont le moteur a été remplacé. Les modèles S, 3, X, Y et R, et maintenant le Cybertruck, ont apporté des innovations substantielles. Par exemple, Tesla est à l’avant-garde de la technologie de conduite autonome, ayant introduit des mises à jour automatiques pour les véhicules. En outre, l’entreprise a mis au point la norme de recharge nord-américaine (NACS), qu’elle a ensuite diffusée et qui est devenue la norme pour toutes les recharges de véhicules électriques aux États-Unis à l’avenir.

Tesla a changé la perception des véhicules électriques dans le monde, ce qui a incité d’autres entreprises à lui emboîter le pas. Cela a permis à de nombreuses entreprises automobiles de faire de grands progrès pour devenir neutres en carbone.

X.com

X.com était à l’origine une banque en ligne créée par Elon Musk et trois autres personnes en 1999. La banque n’appliquait pas de frais de découvert et offrait des récompenses pour inciter les nouveaux clients à s’inscrire. Plus important encore, les utilisateurs pouvaient envoyer de l’argent en utilisant uniquement l’adresse électronique du destinataire.

Ce service était sans aucun doute en avance sur son temps. Dans une interview accordée à CBS MarketWatch en 1999, Musk a déclaré : « Les gens sont prêts à utiliser l’Internet comme principal référentiel financier ». Aujourd’hui, c’est le cas pour la plupart des gens. Mais s’il était si en avance sur son temps, où est-il ?

Un an seulement après sa création, X.com a fusionné avec la société de logiciels Cofinity, et Musk a été nommé PDG. Cofinity disposait notamment d’un système de paiement appelé PayPal. En 2000, Musk est démis de ses fonctions de PDG et, un an plus tard, X.com est rebaptisée PayPal, nom qu’elle porte encore aujourd’hui. L’entreprise est toujours florissante et engrange des milliards par an.

L’obsession de Musk pour le domaine X.com ne s’est toutefois pas arrêtée là. Le domaine a remplacé Twitter.com de manière controversée après que Musk a pris le contrôle de l’entreprise de réseaux sociaux. Bien qu’il ait détruit Twitter, il a au moins réussi à faire revivre X.com d’une manière ou d’une autre.

SolarCity

SolarCity était une entreprise américaine de services d’énergie solaire. Fondée en 2006 par Lyndon et Peter Rive, cousins d’Elon Musk, SolarCity a été un acteur clé dans la popularisation de l’énergie solaire aux États-Unis.

Musk a joué un rôle crucial en tant qu’investisseur initial et président du conseil d’administration. SolarCity a contribué à rendre l’énergie solaire accessible et abordable pour les ménages et les entreprises. L’entreprise offrait des solutions de financement, telles que le leasing solaire, permettant aux clients d’installer des panneaux solaires sans coûts initiaux élevés. En outre, SolarCity a non seulement fourni des installations de panneaux solaires mais a également innové dans la technologie solaire, y compris le développement de panneaux plus efficaces et de solutions de stockage d’énergie.

En 2016, Tesla, Inc. a acquis SolarCity dans une transaction controversée, intégrant ainsi l’énergie solaire dans l’offre de produits de Tesla. Cette acquisition a permis à Tesla de diversifier sa gamme de produits en incluant des solutions d’énergie solaire résidentielle et des batteries de stockage d’énergie, comme le Tesla Powerwall.

SolarCity a joué un rôle significatif dans le changement de la perception du public et la viabilité commerciale de l’énergie solaire, en stimulant l’intérêt et l’adoption à grande échelle des technologies d’énergie renouvelable.

The Boring Company

Fondée par Elon Musk en 2016, The Boring Company (TBC) est une entreprise spécialisée dans l’ingénierie et la construction d’infrastructures de transport souterraines.

L’objectif principal de The Boring Company est de résoudre le problème des embouteillages dans les grandes métropoles en créant un réseau de tunnels de transport souterrains. Voici quelques points clés sur The Boring Company :