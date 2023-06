Samsung développe une alternative à ChatGPT

Selon un rapport exclusif de Chosun Media, Samsung déploie une quantité considérable de main-d’œuvre et de ressources pour le développement de l’IA au niveau de l’organisation par l’intermédiaire de Samsung Research. Chosun Media rapporte également que le géant de la technologie grand public a entamé les procédures le 8 juin et qu’il devrait avoir terminé la première phase de développement d’ici la fin du mois de juillet.

