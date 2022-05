Starlink de SpaceX s’associe à des compagnies aériennes pour offrir un meilleur service Wi-Fi en vol

En ce qui concerne la disponibilité du Wi-Fi en vol de Starlink, JSX a mentionné qu’elle a déjà commencé à tester le service et qu’elle prévoit de le déployer pour sa flotte plus tard cette année. Hawaiian Airlines, quant à elle, en est encore aux « premières étapes de la mise en œuvre ». Néanmoins, elle prévoit d’installer le Wi-Fi Starlink sur certains de ses avions l’année prochaine.

Il convient de mentionner que l’idée d’améliorer le Wi-Fi à bord des avions est dans l’esprit des dirigeants de Starlink depuis un certain temps déjà. Au début de l’année dernière, Jonathan Hofeller, le vice-président de Starlink chez SpaceX a déclaré que la société développait un produit pour l’aviation et était « en pourparlers avec plusieurs compagnies aériennes ».

Selon un récent rapport de The Verge , SpaceX, la société d’Elon Musk, a commencé à conclure quelques accords avec des compagnies aériennes pour offrir aux passagers le service Internet par satellite de Starlink . La société a récemment conclu des accords avec Hawaiian Airlines et la compagnie charter JSX afin d’offrir les services Wi-Fi Starlink sur leurs vols. Bien que les détails financiers de ces partenariats restent confidentiels, les deux compagnies aériennes ont indiqué qu’elles prévoyaient d’ offrir gratuitement le service Wi-Fi en vol aux passagers .