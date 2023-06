Western Digital offre aux joueurs davantage d’options pour le stockage extensible Xbox Series X|S

by

Il y a quelques années, 512 Go et 1 To d’espace de stockage sur une console de jeu donnée suffisaient amplement pour stocker plusieurs jeux. Aujourd’hui, avec l’explosion de la taille des jeux (50 à 60 Go étant une taille relativement normale pour un jeu donné), ce téraoctet peut sembler bien petit sur une Xbox Series X|S.

Auparavant, les cartes de stockage Seagate étaient la seule option possible pour étendre la capacité de stockage de votre Xbox. À 199,99 euros pour une carte de 1 To, elle n’est pas particulièrement bon marché. La carte de 2 To coûte 379 euros sur Amazon.

Western Digital a maintenant rejoint le domaine du stockage extensible pour Xbox avec sa ligne de cartes WD_Black C50.

L’option de 1 To se vend au même prix que l’offre de Seagate, soit 189,99 euros. Mais, Western Digital propose une carte de 500 Go pour 139,99 euros sur son site. Cela permet de doubler la capacité de stockage du modèle de base de la Xbox Series S. Pour l’instant, il n’y a pas d’option pour une carte de 2 To comme celle proposée par Seagate.

Pour installer la carte, il suffit de la brancher dans l’emplacement d’extension de stockage situé à l’arrière de la console et le tour est joué.

Les fichiers de jeu grossissent

En ce qui concerne les performances, Western Digital affirme qu’elle offre des spécifications analogues à celles du disque SSD de série, ce qui signifie que vous ne devriez pas constater de baisses de framerate ou de blocages pendant le jeu. Il est également compatible avec la fonction Quick-Resume de la Xbox, qui permet aux utilisateurs de suspendre le jeu et de le reprendre plus tard sans avoir à attendre les temps de charge et à naviguer dans le menu principal ; les cartes de Seagate sont également compatibles.

En prime, chaque carte est livrée avec un mois d’abonnement au Game Pass Ultimate de Xbox, ce qui nécessiterait une capacité de stockage supplémentaire. Davantage d’options pour les joueurs sont une bonne chose et il est probable que d’autres solutions de stockage soient en cours d’élaboration. Mais ne vous attendez pas à ce que la taille des fichiers des nouveaux jeux diminue, du moins dans un avenir proche.