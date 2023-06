Minecraft est désormais disponible pour votre Chromebook

Il n’est pas exagéré de dire que « Minecraft » est l’un des jeux vidéo les plus omniprésents de tous les temps. Nommez une plateforme moderne, vous pouvez jouer à « Minecraft » dessus, et si vous ne le pouvez pas, il y a de fortes chances que vous puissiez y jouer tôt ou tard.

Cela fait longtemps qu’on l’attend. Après des mois de tests, Mojang a enfin publié Minecraft pour les Chromebooks.

Au début du mois de mars, Microsoft a annoncé une version d’accès anticipé de Minecraft Bedrock Edition avec la prise en charge du jeu inter-appareils, de Marketplace et la possibilité de jouer sur les royaumes Minecraft. Aujourd’hui, après avoir éliminé les bugs et optimisé le gameplay, l’entreprise ouvre l’accès à tous les utilisateurs de Chromebook avec la sortie de la mise à jour Minecraft 1.20.

Il n’y a aucune différence tangible entre la version Chromebook de « Minecraft » et les autres versions, car elle inclut également la dernière mise à jour « Trails & Tales ». La seule chose dont vous devrez vous souvenir est que si vous avez un monde dans une autre version de « Minecraft », vous devrez en créer un nouveau lorsque vous commencerez la version pour Chromebook.

Microsoft apporte Minecraft aux Chromebooks depuis le Google Play Store et non depuis le conteneur Linux. Il s’agit d’une application payante et vous devrez débourser 20,99 euros pour pouvoir installer et jouer à la version officielle de Minecraft sur votre Chromebook. Cela comprendra à la fois la version Chromebook et la version Android du jeu. Si vous payez 14 euros, vous pouvez passer de la version Android à la version pour Chromebook. Enfin, pour 7,99 euros, vous n’obtiendrez que la version Android de Minecraft.

Diverses exigences

En dehors de cela, il y a quelques exigences matérielles et logicielles pour faire fonctionner Minecraft sur ChromeOS. Votre Chromebook doit fonctionner sous ChromeOS 111 (ou une version ultérieure) et disposer d’au moins 4 Go de RAM. De plus, le Chromebook doit être équipé d’un processeur Intel Celeron N4500, Intel i3-7130U, Mediatek MT8183, Qualcomm SC7180, AMD Ryzen 3 3250C, ou d’un meilleur processeur pour faire fonctionner Minecraft. Cela signifie que la plupart des Chromebooks sortis au cours des 4 à 5 dernières années devraient supporter le jeu sans problème.

Cela dit, il faut garder à l’esprit que les Chromebooks fournis par les écoles ne peuvent pas faire tourner la version officielle en raison de l’exigence du Play Store pour Minecraft. Bien sûr, c’est un peu dommage, mais vous pouvez faire tourner Minecraft : Java Edition sur votre Chromebook depuis le conteneur Linux. En outre, vous pouvez jouer à Minecraft classique dans votre navigateur.

De plus, cette version apporte plusieurs nouvelles fonctionnalités sous la forme de la mise à jour Minecraft 1.20.