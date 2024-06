Lancement du WD Blue SN5000 NVMe : Le SSD ultime pour le montage vidéo 4K

Western Digital s’adresse aux professionnels de la création en lançant son nouveau disque SSD WD Blue SN5000 NVMe. Il s’agit de l’un des disques les plus rapides du portefeuille de Western Digital, et il est plus que suffisant pour le montage vidéo 4K et d’autres tâches intensives.

Le SN5000 offre des taux de transfert PCIe Gen4 allant jusqu’à 5 500 Mb/s, ce qui en fait l’un des disques SSD les plus rapides du portefeuille de Western Digital. Il est doté de Western Digital nCache 4.0, une technologie de mise en cache SLC de nouvelle génération idéale pour les charges de travail créatives, et il est conçu pour endurer 1 200 TBW (bien qu’il s’agisse d’une valeur TBW assez standard pour un disque NVMe de grande capacité).

Les créateurs de contenu numérique captivent le public sur une multitude de plateformes grâce à des histoires captivantes, des photos visuellement époustouflantes et des vidéos de haute qualité. Pour répondre à la demande de contenu premium, ils ont besoin d’une capacité de stockage substantielle ainsi que de workflows plus rapides et plus efficaces. Alors que les applications basées sur l’IA continuent de générer des ressources multimédias plus importantes, le stockage de données haute performance et de plus grande capacité devient de plus en plus essentiel.