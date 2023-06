Il semblerait que les casques de réalité étendue soient la prochaine grande nouveauté pour les entreprises

Les déploiements de formation XR montrent des améliorations significatives dans les mesures de performance clés telles que la rétention et la formation répétée, tout en améliorant l’expérience de l’utilisateur et la satisfaction à l’égard du contenu

Cela fait suite à environ cinq années de croissance régulière pour le marché, car de plus en plus d’entreprises cherchent à investir dans la technologie, rendue populaire par des produits tels que le Hololens de Microsoft.

Pour ceux qui l’ignorent, la réalité étendue (XR) est un terme générique qui regroupe la réalité augmentée (RA), la réalité virtuelle (VR) et la réalité mixte (RM) . Il s’agit d’une technologie permettant de combiner des éléments virtuels et réels pour créer une expérience immersive pour l’utilisateur.