Xbox Games Showcase 2024 : Microsoft dévoile la Xbox Series X blanche tout numérique

Microsoft a officiellement annoncé hier soir la version blanche de la Xbox Series X. Cette nouvelle option de console sera entièrement numérique, sans lecteur de disque. À l’intérieur, elle est identique à la Xbox Series X actuelle, offrant les mêmes performances pour les jeux Xbox existants.

Ce nouveau modèle blanc sera disponible avec 1 To de stockage plus tard cette année, au prix de 499,99 euros.

La présidente de Xbox, Sarah Bond, a révélé la nouvelle Xbox Series X blanche lors du Xbox Games Showcase hier soir, aux côtés d’une version « Galaxy Black » de 2 To de l’originale Xbox Series X. Un modèle Xbox Series S blanc (Robot White) de 1 To sera également commercialisé au prix de 349,99 euros.

Tous ces nouveaux modèles seront disponibles plus tard cette année. Les détails concernant les précommandes et les nouveaux prix régionaux seront dévoilés prochainement.

Design et performances de la Xbox Series X

La coque extérieure de cette nouvelle Xbox Series X blanche correspond au « robot white » de la Xbox Series S, la petite console à 299 euros de Microsoft. Des fuites concernant cette Xbox Series X blanche ont suggéré que Microsoft pourrait avoir amélioré le dissipateur thermique utilisé pour refroidir la console, mais il faudra attendre des démontages pour confirmer cela.

La nouvelle édition spéciale Galaxy Black de la Xbox Series X sera dotée d’un lecteur de disque et sera vendue à 649,99 euros lors de son lancement plus tard cette année. « Cette nouvelle édition spéciale de la Xbox Series X offre la même vitesse, performance et fonctionnalités que la Xbox Series X, mais avec deux fois plus de stockage et un design unique », a déclaré Roanna Sones, chef du matériel Xbox, dans un article de blog.

Annulation ou report d’une nouvelle version de la Xbox Series X

L’existence d’une Xbox Series X blanche semble confirmer que Microsoft a annulé ou reporté la version rafraîchie de la Xbox Series X qui était apparue dans les documents de FTC contre Microsoft l’année dernière.

Connue sous le nom de code Brooklin, cette version non annoncée de la Xbox Series X présentait un design plus cylindrique que la console existante et n’aurait également pas eu de lecteur de disque. Microsoft a décrit cette console comme « adorablement toute numérique » dans des documents internes, et elle devait être expédiée avec une nouvelle manette et une connexion Xbox Wireless 2. Microsoft prévoyait initialement de lancer cette console Brooklin en novembre, au prix de 499 dollars.

Réactions et perspectives

Le chef de Xbox, Phil Spencer, a abordé les fuites concernant la conception rafraîchie de la Xbox Series X en septembre dernier, suggérant que les plans pour le matériel Xbox pourraient avoir changé. « Il est difficile de voir le travail de notre équipe partagé de cette manière parce que tant de choses ont changé et il y a tellement de choses excitantes en ce moment et dans le futur », a déclaré Spencer dans un post sur X en septembre. « Nous partagerons les plans réels quand nous serons prêts ».