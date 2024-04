Western Digital révolutionne le stockage avec une carte SD de 4 To

L’année dernière a marqué l’arrivée des premières cartes SD offrant une capacité de stockage de 1,5 To. Aujourd’hui, Western Digital repousse encore les limites en annonçant le lancement prochain de cartes offrant plus du double de cette capacité.

Lors du salon NAB de la semaine dernière, l’entreprise a révélé plusieurs nouveaux produits de stockage sous la marque SanDisk, qui devraient être commercialisés au cours des prochaines années, incluant notamment les premières cartes SD de 4 To au monde, prévues pour 2025.

La carte à venir, SanDisk Extreme Pro SDUC UHS-I, propose 4 To de stockage dans un format compact, à peine plus grand qu’un timbre-poste. Classée UHS-I Classe 10, cette carte devrait offrir des vitesses de transfert de données allant jusqu’à 104 Mo/s, bien que AnandTech souligne qu’elle pourrait supporter des vitesses supérieures, allant jusqu’à 170 Mo/s, même si cela n’est pas précisé dans le communiqué de presse.

Le standard SDUC (Secure Digital Ultra Capacity) permet théoriquement des cartes jusqu’à 128 To, mais cette carte de 4 To est la carte SD de plus haute capacité jamais annoncée à ce jour, et la première connue pour dépasser les 2 To de stockage.

Parmi les autres nouveaux produits SanDisk annoncés pendant le NAB 2024, on trouve :

Une carte SanDisk Extreme Pro SDXC UHS-I de 2 To

Une carte microSDXC UHS-I SanDisk Extreme Pro de 2 To

Des cartes Sandisk SD Express de 128 Go et 256 Go

Des cartes microSD Express SanDisk de 128 Go et 256 Go

Western Digital façonne l’avenir

Les cartes SD Express et microSD Express, bien qu’elles offrent une fraction de la capacité des cartes de la gamme Extreme Pro, proposeront des vitesses nettement supérieures grâce à la norme SD Express. Western Digital prévoit des vitesses jusqu’à 4,4x plus élevées que ses autres cartes SD.

Western Digital n’est pas la seule entreprise à se lancer dans les cartes SD Express. Plus tôt cette année, Samsung a également dévoilé ses premières cartes microSD Express, capables d’atteindre des vitesses de lecture séquentielle de 800 Mo/s.

La technologie SD Express intègre les interfaces PCI Express et NVMe aux cartes SD, offrant des vitesses comparables à celles des SSD pour des supports amovibles, y compris les cartes SD et microSD.