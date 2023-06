Vous pouvez enfin partager des AirTags avec d’autres personnes dans iOS 17

C’est formidable de voir que le partage arrive enfin, surtout d’une manière qui fonctionnera également avec d’autres accessoires Localiser comme l’Eufy SmartTrack Link d’Anker, ou la Chipolo CARD. L’option de partage des trackers est particulièrement utile pour les couples et les familles afin de retrouver rapidement les affaires de chacun. Elle peut également s’avérer utile si vous donnez un objet équipé de Localiser à un ami (comme un sac à dos) et que vous souhaitez lui permettre de le suivre également.

you might also like