Le casque Vision Pro d’Apple utilise le balayage de l’iris pour les connexions avec Optic ID

Le casque coûte la coquette somme de 3 499 dollars et sera disponible au début de l’année prochaine outre-Atlantique, espérant donner le coup d’envoi d’une nouvelle tendance informatique qui s’appuie sur l’expérience immersive offerte par l’AR et la VR.

Les tiers ne pourront connaître le mouvement qu’une fois que les utilisateurs auront cliqué sur un élément à l’écran. Pour ce faire, Apple isole la saisie et l’observation des yeux dans des processus d’arrière-plan distincts. De plus, quelle que soit l’application que vous exécutez, elle n’aura pas accès à votre environnement capturé par les caméras externes.

Une fois les protocoles de sécurité gérés, Apple s’attaque une fois de plus au confort que les utilisateurs d’iPhone obtiennent grâce à l’authentification basée sur Face ID. Ainsi, qu’il s’agisse de vérifier une transaction Apple Pay ou de se connecter à un service en ligne, Optic ID veut être la prochaine évolution de l’identification biométrique pour le matériel et les logiciels Apple , après l’utilisation des empreintes digitales pour Touch ID et de la reconnaissance faciale 3D pour Face ID.

Sans surprise, Apple applique à Optic ID le même traitement de sécurité qu’à Face ID, en stockant toutes les données de reconnaissance optique dans une enclave sécurisée protégée par des couches de chiffrement afin qu’elles ne puissent pas être altérées. De plus, ces données ne peuvent être utilisées qu’au niveau matériel et ne quittent jamais le casque Vision Pro.