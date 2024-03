Le Japon suit l’exemple de l’UE : projet de loi pour le sideloading sur iPhone et iPad

Comme si l’Union européenne ne suffisait pas, le Japon aurait l’intention d’appliquer une législation antitrust exigeant qu’Apple autorise le sideloading sur ses iPhone et iPad.

Conformément à la loi sur les marchés numériques adoptée par l’UE, Apple a jusqu’à mars 2024 pour permettre aux utilisateurs européens d’installer des applications iOS en dehors de l’App Store. Bien qu’Apple n’ait pas encore réagi à cette loi, on peut penser que d’autres pays du monde entier suivront le mouvement ; le Japon est le premier à le faire.

Selon un rapport publié mardi par Nikkei Asia, les organismes de réglementation japonais seraient en train de préparer une réglementation antitrust qui obligerait Apple et Google à permettre aux utilisateurs de télécharger des applications à partir de sources situées au-delà des limites de l’App Store et du Play Store officiels, ainsi qu’à proposer une méthode de paiement alternative pour ces applications. Cela signifie que les utilisateurs d’iPhone et d’iPad au Japon pourraient bientôt avoir la liberté d’accéder à des applications tierces et de les installer, s’affranchissant ainsi de l’écosystème étroitement contrôlé d’Apple.

La législation devrait être présentée au parlement au cours de l’année prochaine. Elle se concentre sur quatre domaines : les boutiques d’applications et les paiements, la recherche, les navigateurs et les systèmes d’exploitation. Si elle est adoptée, la Japan Fair Trade Commission devrait être en mesure d’imposer des sanctions aux entreprises qui enfreignent la nouvelle loi. Les détails seront annoncés d’ici le printemps 2024. Selon Nikkei, la commission du commerce pourrait imposer des pénalités allant jusqu’à 6 % des recettes générées par les mauvaises pratiques.

Cette décision intervient alors que les pratiques de l’App Store font l’objet d’un examen de plus en plus minutieux à l’échelle mondiale, les régulateurs et les développeurs s’inquiétant du contrôle monopolistique exercé par le géant technologique de Cupertino sur la plateforme de distribution d’applications en question.

La possibilité de charger des applications à part offrirait aux utilisateurs plus de souplesse et de choix, ce qui pourrait favoriser l’émergence d’un marché des applications plus concurrentiel.

Des opportunités, mais la sécurité pointée du doigt

On s’attendait à ce qu’Apple propose une fonctionnalité de sideloading dans iOS 17, mais aucune annonce n’a été faite jusqu’à présent. Le sideloading pourrait potentiellement débloquer une pléthore d’opportunités, permettant aux utilisateurs d’explorer un plus large éventail d’applications au-delà des limites de l’App Store. Alors qu’Apple a mis l’accent sur la sécurité plutôt que sur le contrôle grâce à son écosystème fermé, cette avancée réglementaire incite à un examen critique de l’équilibre entre les mesures de sécurité et la liberté de l’utilisateur.

Toutefois, cette initiative pourrait également susciter des inquiétudes quant aux potentiels risques pour la sécurité et à la fragmentation de l’écosystème iOS. Il sera essentiel de trouver un juste équilibre entre l’autonomie de l’utilisateur et ce changement de cap.

Et bien que le rapport provienne d’une source fiable, nous devrons tous attendre l’année prochaine pour qu’il devienne réalité.