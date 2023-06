1Password lance la version bêta de ses Clés d’accès (Passkeys) public

Après plusieurs mois de teasing, le gestionnaire de mots de passe 1Password vient de lancer sa version bêta publique pour les Clés d’accès — une nouvelle technologie de connexion qui permet aux utilisateurs de remplacer les mots de passe par des systèmes d’authentification intégrés à leurs appareils.

À partir d’aujourd’hui, les utilisateurs de 1Password peuvent créer, stocker et partager des Passkeys pour les sites Web pris en charge en installant l’extension de navigateur 1Password Beta pour Chrome, Edge, Safari, Firefox ou Brave.

Passkey est la solution proposée pour mettre fin aux mots de passe pour de bon et qui commence enfin à prendre de l’ampleur. La technologie utilise les capteurs biométriques de votre appareil — qu’il s’agisse d’empreintes digitales ou de reconnaissance faciale — pour vous authentifier. Ce n’est pas très différent de l’utilisation de la biométrie pour déverrouiller votre smartphone.

Les Passkeys ne peuvent être créés que pour les sites Web et les services qui ont déployé leur propre support. 1Password tient un répertoire des plateformes où les Passkeys peuvent déjà être utilisés, en plus d’un nouvel onglet où les utilisateurs peuvent voter pour les sites et services qu’ils aimeraient voir pris en charge par les Passkeys. Cela ne garantit pas que ces plateformes ajouteront effectivement la prise en charge des Passkeys, mais cela incitera peut-être certaines entreprises à développer cette fonctionnalité si elles constatent une demande suffisante. Par ailleurs, 1Password dispose également d’une fonctionnalité appelée Watchtower qui surveille vos comptes existants et vous avertit lorsque la prise en charge des clés est disponible.

Cependant, la version d’aujourd’hui n’inclut pas toutes les fonctionnalités de clé de sécurité à venir sur 1Password. La prise en charge des clés sur mobile n’est toujours pas disponible, car elle est toujours en cours de développement pour les applications mobiles iOS et Android de 1Password, par exemple. Vous ne pouvez pas non plus remplacer votre mot de passe principal de 1Password par une clé, mais cette fonction devrait être lancée le mois prochain.

Comment commencer à utiliser les Clés d’accès (Passkeys) sur 1Password Beta ?

Pour commencer à utiliser les Passkeys sur 1Password, vous devrez d’abord vous assurer que vous avez installé l’extension bêta pour les navigateurs pris en charge mentionnés ci-dessus. Une fois l’extension installée et connectée, vous devriez être en mesure d’ouvrir un site Web compatible avec les Passkeys.

Si c’est la première fois que vous visitez ce site, vous pouvez créer un compte avec l’option d’utiliser un passkey au lieu d’un mot de passe. Toutefois, si vous visitez un site pour lequel vous avez déjà un compte, vous pouvez vous connecter comme d’habitude, puis rechercher l’option de connexion par mot de passe dans les paramètres de votre compte et mettre à jour/enregistrer vos informations d’identification par mot de passe.

Une fois que vous avez configuré un mot de passe pour un site Web, la prochaine fois que vous le visiterez et que vous voudrez vous y connecter, 1Password sur le navigateur vous offrira la possibilité de vous connecter à l’aide de votre mot de passe sauvegardé. Bien entendu, cela ne fonctionnera que sur le navigateur tant que vous aurez installé la version bêta de l’extension.

La fin des mots de passe ?

1Password affirme qu’il offre une expérience de clé supérieure à des offres comme Google Password Manager ou le support de clé d’Apple (qui s’appuie sur le trousseau iCloud pour synchroniser les clés entre les appareils Apple) parce que ces services ne synchronisent l’accès que sur les appareils au sein du même écosystème. Il est toujours possible de créer des codes d’accès pour le même compte sur des appareils situés dans des écosystèmes différents, mais il faut parfois s’y prendre à plusieurs fois. En comparaison, la fonction d’ouverture de session universelle de 1Password prend en charge plusieurs plateformes et appareils avec une synchronisation multiplateforme.

Si l’objectif de 1Password est d’abandonner complètement les mots de passe, la plateforme ne les abandonne pas tout de suite. Les Passkeys devraient finir par devenir la nouvelle norme en matière de technologie de connexion, mais leur adoption généralisée prendra un certain temps. Les gestionnaires de mots de passe concurrents, comme Dashlane, ont eux aussi annoncé leur support à la technologie des Passkeys, qui risque de devenir obsolète avec l’abandon progressif des mots de passe.