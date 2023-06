Windows 11 a perdu des utilisateurs ce mois-ci

Windows 11 a perdu des parts de marché au cours du mois dernier, du moins si l’on en croit un rapport d’une société d’analyse. Selon les chiffres de Statcounter pour le mois de mai, Windows 11 est tombé à une part de marché de 22,95 % (toutes versions Windows confondues). C’est à peine moins qu’en avril, où Windows 11 était à 23,11 %, mais c’est une véritable surprise de voir Windows 11 s’arrêter à ce stade.

Windows 10 a très légèrement augmenté pour atteindre 71,9 %, et reste de loin la version la plus dominante de Windows, même si Windows 11 existe depuis un an et demi maintenant.

Le système d’exploitation le plus récent de Microsoft a lentement progressé, et en particulier avec ce dernier petit faux pas, cela doit être une source d’inquiétude pour l’entreprise.

Ailleurs dans les statistiques, Windows 7 reste relativement statique avec 3,6 %, et les versions de Windows 8 s’élèvent à 1,09 %. Windows XP, croyez-le ou non, a encore des utilisateurs, détenant une part de marché de niche de 0,32 %.

Pourquoi un tel ralentissement ?

La raison pour laquelle le léger recul de Windows 11 en termes d’adoption est si surprenant est que le système d’exploitation a récemment fait des progrès considérables (selon les chiffres de Statcounter pour le début de l’année). Il est vrai qu’une partie de ces progrès est due à la fin de la période de support étendu de Windows 7, qui a contraint un grand nombre d’utilisateurs à migrer vers Windows 10 plutôt que vers Windows 11, mais les deux plateformes ont bénéficié d’un coup de pouce.

Cependant, même après que la base d’utilisateurs de Windows 7 se soit stabilisée à son nouveau niveau inférieur (un peu moins de 4 %), où elle se trouve depuis quelques mois maintenant, Windows 11 a gagné une part de marché significative au cours des deux derniers mois — environ 2 % pour mars et avril en fait.

Cela nous a amenés à penser que le système d’exploitation connaissait une sorte de montée en puissance et qu’il allait enfin commencer à progresser sérieusement vers la barre des 30 %, mais les chiffres du mois de mai montrent que Windows 11 a stagné.

Comment cela se fait-il ? Cela pourrait être lié à la baisse des ventes d’ordinateurs portables, avec moins de nouvelles pièces de matériel vendues, et tout le reste — ce qui entraînerait moins de progrès pour Windows 11, peut-être ? C’est en tout cas une possibilité convaincante, étant donné que l’effondrement actuel des PC semble toucher durement certains fabricants d’ordinateurs portables (dans les domaines de la consommation et de l’entreprise).

En outre, il est possible que le nombre d’ordinateurs capables d’être mis à niveau vers Windows 11 (du moins sans modifications pour répondre aux exigences matérielles plus strictes, comme l’ajout d’un module TPM) stagne également. Si l’on ajoute à cela la baisse des ventes de nouveaux ordinateurs, les perspectives de Microsoft pourraient être mauvaises, du moins à court terme.