watchOS 10 fait de l’Apple Watch le partenaire ultime pour les cyclistes

Le vélo est l’un des principaux passe-temps pour faire de l’exercice sur de longues distances, offrant un excellent entraînement cardio et un moyen de transport généralement pratique. C’est pour cette raison que le marché de la technologie portable s’est fortement intéressé au cyclisme ces dernières années, en développant de nouvelles fonctionnalités pour rendre votre expérience du vélo un peu plus avancée. Naturellement, Apple ne fait pas exception à la règle.

Lors de sa présentation principale à la Worldwide Developers Conference de cette année, Apple a dévoilé la nouvelle version de son système d’exploitation pour smartwatch, watchOS 10. Outre une série de nouvelles fonctionnalités intéressantes, telles que de nouvelles applications de sécurité pour la randonnée et de santé mentale, la présentation a mis en évidence les nouvelles mises à jour de watchOS 10 relatives au cyclisme, conçues pour vous fournir des informations actualisées sur votre parcours à vélo et les avantages qu’il présente pour votre santé.

Alors que les versions précédentes de watchOS proposaient des fonctions de cyclisme davantage axées sur la sécurité et la régularité, ces nouvelles fonctions vous aideront à optimiser votre entraînement à vélo et à tirer parti des données et des indicateurs pertinents.

En plus de ses fonctionnalités existantes liées au cyclisme, telles que la détection automatique des chutes et les rappels d’entraînement, watchOS 10 ajoute plusieurs nouvelles mises à jour astucieuses pour vraiment maximiser votre connexion avec votre fidèle vélo. Si votre vélo est équipé d’un accessoire Bluetooth intégré, comme un compteur de vitesse ou un capteur de cadence, votre Apple Watch pourra s’y connecter et synchroniser ses données.

Grâce à cette nouvelle connexion, votre Apple Watch pourra mesurer et enregistrer de précieuses informations de fitness, comme la puissance et la cadence du vélo. Vous pouvez suivre toutes ces informations dans la fonction Vues de l’exercice de votre Apple Watch.

Une vue plus adaptée sur iPhone

À propos de Vues de l’exercice, watchOS 10 peut également être connecté à un iPhone couplé lors d’une séance d’entraînement à vélo afin d’afficher vos Vues de l’exercice sur son écran. Cela permet d’afficher un plus grand nombre d’informations, comme les zones de fréquence cardiaque et l’altitude, ainsi que des fonctions comme les itinéraires de course, sur un écran plus grand et plus facile à consulter.

En plus de toutes les mesures de cyclisme nouvelles et mises à jour, watchOS 10 a également ajouté une nouvelle mesure pour mesurer du seuil fonctionnel de puissance, ou FTP. Il s’agit d’une mesure de l’intensité maximale au cours d’une heure, qui permet de savoir combien de temps vous pouvez rester dans la zone pendant que vous roulez. Grâce à ces informations, votre Apple Watch peut calculer des zones de puissance plus précises, en suivant les moments forts de votre parcours et en vous aidant à mieux comprendre vos objectifs et vos limites.

watchOS 10 sera disponible sous la forme d’une mise à jour logicielle gratuite à l’automne prochain.