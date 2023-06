Nous ne sommes plus qu’à quelques heures du très attendu événement WWDC 2023. Il pourrait potentiellement devenir l’un des événements les plus importants d’Apple depuis longtemps. Du casque de réalité mixte attendu aux nouvelles mises à jour du système d’exploitation, en passant par les MacBook, il y a beaucoup à attendre. Aujourd’hui, il semble qu’Apple s’apprête à annoncer des changements pour Siri.

Selon Mark Gurman, Apple va simplifier la façon dont nous interagissons avec Siri sur nos iPhone, iPad, Mac, Apple Watch et HomePod. À partir de maintenant, au lieu de dire « Hey Siri », nous pourrons interagir avec l’assistant virtuel d’Apple en disant simplement « Siri », suivi d’une commande. La même chose avait été révélée par Gurman dès le mois de novembre 2022.

Everyone is asking about Siri, AI and WWDC on Monday. One item I haven’t mentioned in a while has been a major project to drop the “Hey” from “Hey Siri.” I’d look out for that possibility next week. https://t.co/jGqyI54SXE

— Mark Gurman (@markgurman) June 2, 2023