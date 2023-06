Apple pourrait annoncer plusieurs Mac lors de la conférence WWDC 2023

Selon Mark Gurman de Bloomberg, la Worldwide Developers Conference d’Apple pourrait être très importante la semaine prochaine. En plus du casque de réalité mixte dont tout le monde parle et des mises à jour habituelles de ses systèmes d’exploitation, Gurman s’attend à ce qu’Apple mette l’accent sur « plusieurs » nouveaux Mac lors de la conférence, a-t-il déclaré dans un tweet.

I’m expecting three major focus areas next week: 1) several new Macs, 2) the mixed-reality headset, 3) the new OSs. With all of the new hardware and software, I expect the keynote to be one of Apple’s longest ever and easily exceed two hours.

—Mark Gurman (@markgurman) May 31, 2023