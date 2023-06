Une nouvelle arnaque à la vérification de Gmail a vu le jour

Une nouvelle escroquerie Gmail fait le tour du Web, car de mauvais acteurs profitent du système de vérification récemment mis en place par le service.

Au début du mois de mai, Google a mis en place un système de vérification par coche bleue afin de lutter contre les escroqueries en ligne telles que les attaques par hameçonnage. Les entreprises et les organisations peuvent s’inscrire au programme pour vérifier leur identité et, en cas d’approbation, Gmail affichera la coche bleue susmentionnée à côté du logo de la marque. Ce qui était censé être un moyen de protéger les gens est au contraire, dans certains cas, utilisé pour les poursuivre.

Chris Plummer, ingénieur en cybersécurité, a publié sur Twitter une image d’un faux e-mail prétendant provenir officiellement d’UPS. L’escroc a apparemment réussi à déjouer les mesures de protection de Google.

There is most certainly a bug in Gmail being exploited by scammers to pull this off, so I submitted a bug which @google lazily closed as “won’t fix—intended behavior”. How is a scammer impersonating @UPS in such a convincing way “intended”. pic.twitter.com/soMq7KraHm

—plum (@chrisplummer) June 1, 2023