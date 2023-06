Microsoft met fin à Cortana dans le courant de l’année !

Microsoft a annoncé qu’elle mettrait Cortana, l’assistant virtuel de Windows dont vous ne vous souciez probablement pas, au rancart d’ici la fin de l’année. L’application autonome cessera bientôt d’exister au fur et à mesure que les outils de Microsoft alimentés par l’IA gagneront du terrain.

Dans un document d’assistance, Microsoft a fait part de ses intentions concernant Cortana. À partir de la fin de l’année 2023, Cortana ne sera plus prise en charge par Windows 10 et Windows 11. Pour Microsoft, il s’agit d’une annonce importante, car elle continue de placer l’IA au premier plan du développement de Windows. Cependant, pour vous, cela ne devrait rien changer.

À bien y réfléchir, la disparition de Cortana n’est pas une surprise. Microsoft a travaillé à l’introduction de ses outils d’IA pour remplacer Cortana. Plus tôt dans l’année, Microsoft a présenté son Bing AI alimenté par GPT-4, et très récemment, Microsoft a annoncé Windows Copilot pour Windows 11 afin d’infuser Bing AI directement dans le système d’exploitation en tant « qu’assistant personnel ».

Il y a aussi maintenant une recherche vocale dédiée dans Windows avec une reconnaissance vocale avancée, pour vous aider à utiliser des commandes vocales pour réaliser différentes fonctionnalités. Enfin, il y a le chatbot Bing et Microsoft 365 Copilot.

Pour confirmer ses nouvelles priorités, la page d’assistance ajoute : « Nous sommes ravis de continuer à innover et à utiliser l’IA pour vous aider à travailler plus intelligemment et plus rapidement. Nous espérons que vous apprécierez les nouvelles façons d’utiliser l’IA pour gagner du temps et vous concentrer sur ce qui compte le plus pour vous ».

Un lancement avec Windows 10

Pour rappel, Cortana a été introduite pour la première fois en 2015 avec Windows 10 en tant qu’assistante personnelle virtuelle. Elle était censée vous permettre d’utiliser différentes commandes vocales pour ouvrir des applications, définir des rappels et poser diverses questions. Au début, l’idée a fait son chemin et Microsoft a commencé à introduire Cortana dans Teams, Office et d’autres de ses applications. Cependant, au fil du temps, Cortana a commencé à perdre de son éclat et a fini par vivre dans les PC, négligée et oubliée.

Microsoft n’a pas encore précisé quand Cortana disparaîtrait de Windows. Nous nous attendons à ce que l’application soit progressivement supprimée. Pour que la transition se fasse en douceur, Microsoft s’attend à ce que vous adoptiez ses outils d’intelligence artificielle existants, qui vous permettront d’accomplir votre travail en toute simplicité. Je ne manquerais pas de vous tenir au courant dès que nous aurons plus de détails.