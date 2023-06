À quoi s’attendre à la WWDC 2023 : Reality Pro, iOS 17 et nouveaux MacBook

La Worldwide Developer Conference 2023 d’Apple n’est plus qu’à quelques jours. Elle débutera par un discours d’ouverture le lundi 5 juin. Cette conférence sera retransmise en direct, et on s’attend à ce qu’elle soit riche en rebondissements.

La keynote de la WWDC n’est pas toujours la plus excitante pour les non-développeurs, car elle se concentre généralement sur les mises à jour d’iOS plutôt que sur les nouveautés matérielles. Cependant, il y a des exceptions, et l’événement de la semaine prochaine en fera certainement partie. Apple devrait enfin dévoiler son casque de réalité mixte, dont les rumeurs font état depuis de très longs mois (sans parler d’années), et dont le chemin vers la commercialisation a été long et sinueux.

Il s’agira de l’événement principal, mais il y aura aussi des nouveautés intéressantes concernant l’iPhone, le Mac et la Watch. Voici ce que l’on peut attendre de la keynote WWDC la semaine prochaine.

Nouveaux MacBook

Commençons par ce qui sera le plus immédiat et le plus pertinent pour les consommateurs : Il y aura de nouveaux Mac, et au moins certains d’entre eux devraient être lancés cet été.

De nombreuses sources de la chaîne d’approvisionnement et Mark Gurman de Bloomberg ont rapporté qu’Apple travaillait sur un MacBook Air de 15 pouces, ainsi que sur un rafraîchissement du Air de 13 pouces.

Les rumeurs de pré-lancement ont fait état d’une certaine confusion quant à la puce qui équipera le MacBook Air de 15 pouces : la M2 ou la future M3. Les premiers éléments indiquent qu’il s’agit du M2, mais nous ne le saurons probablement pas avant la keynote. Comme le M2 qui a suivi le M1, le M3 offrirait probablement une amélioration notable, mais pas radicale des performances du processeur par rapport à son prédécesseur. Le M2 a connu un grand bond en avant en termes de performances graphiques. Il reste à voir si cela se reproduira cette fois-ci.

Bloomberg a également rapporté qu’Apple allait rafraîchir le MacBook Pro de 13 pouces — oui, celui qui a toujours une Touch Bar. Il est surprenant de voir cet ordinateur portable être d’actualité ; nous avons déjà dit qu’il est difficile à vendre lorsque le MacBook Air 13 pouces et le MacBook Pro 14 pouces sont disponibles en tant qu’alternatives. Mais Apple a déclaré à plusieurs reprises qu’il s’agissait de l’un de ses Mac les plus populaires, il semble donc qu’il reste dans les parages.

Apple devrait également mettre à jour l’iMac 24 pouces, et bien sûr, il y a le Mac Pro, qui est depuis longtemps dans l’oubli. Nous n’avons pas entendu de rumeurs crédibles spécifiques sur cette possibilité lors de la WWDC, mais le calendrier s’aligne, alors on ne sait jamais.

Casque de réalité mixte et xrOS

Passons maintenant à l’essentiel : Apple donnera enfin aux développeurs présents un aperçu de son casque de réalité mixte en développement depuis longtemps, qui sera probablement appelé Reality Pro. Parallèlement, la société présentera en détail un nouveau système d’exploitation spécialement conçu pour cet appareil, probablement appelé xrOS ou quelque chose d’analogue.

J’ai beaucoup écrit sur les très nombreuses fuites et rapports concernant le Reality Pro au cours des dernières années, et nous avons maintenant une idée claire de ce à quoi nous pouvons nous attendre.

Mais tout d’abord, voici ce à quoi il ne faut pas s’attendre : il ne s’agira pas d’un appareil grand public. Le casque Reality Pro, dont le prix devrait s’élever à plusieurs milliers d’euros, est un point d’entrée pour les développeurs et les influenceurs dont Apple espère qu’ils l’aideront à jeter les bases de la nouvelle plateforme. Des appareils grand public plus abordables arriveront dans les années à venir, en s’appuyant sur ces fondations.

En fait, Apple travaille sur cette base depuis un certain temps avec ses différentes API liées à XR dans iOS, comme RealityKit.

Il faut s’attendre à ce que le matériel soit de premier ordre, bien supérieur à celui de Meta, à tous les populaires casques VR de PC, avec un SoC M2, une douzaine de caméras et un large éventail de fonctionnalités qui n’ont jamais été réunies dans un seul casque auparavant.

Nous en savons moins sur xrOS et sur les applications qui équiperont l’appareil, mais nous savons qu’il pourra exécuter des applications iPad en réalité mixte, qu’il sera livré avec des versions spécifiques au XR de plusieurs applications Apple telles que Plans, qu’il inclura des fonctions de téléprésence pour collaborer à distance avec d’autres porteurs du casque, et qu’il y aura une forte poussée sur les jeux pour l’appareil.

Apple consacrera une grande partie de sa conférence de lundi à parler de ces fonctionnalités et utilisations, mais le casque ne sera probablement pas commercialisé avant plusieurs mois. En attendant, certains développeurs y auront accès et commenceront à créer des expériences après son lancement public.

iOS 17, macOS 14 et watchOS 10

Habituellement, les grandes mises à jour annuelles des systèmes d’exploitation sont au cœur de la WWDC, et l’une de ses fonctions les plus importantes est d’aider les développeurs à se préparer aux changements et aux nouvelles API qui arrivent sur les logiciels et les appareils d’Apple.

Mais cette année, nous nous attendons à ce que xrOS domine la conversation et qu’iOS (qui est habituellement la tête d’affiche) soit relégué au second plan. Cela ne signifie pas pour autant qu’iOS 17 ne contiendra pas de nouvelles fonctionnalités intéressantes.

Selon certaines informations, Apple prévoit de lancer une application de journal assistée par l’IA qui suggère des sujets et intègre des données issues de votre utilisation quotidienne d’autres applications conçues par Apple. Cette application devrait apparaître dans iOS 17 et être présentée lors de la conférence WWDC de cette année. Selon Bloomberg, Apple prévoit de transformer les iPhone verrouillés en mode paysage en écrans connectés, comme nous l’avons déjà vu sur Android. Il faut également s’attendre à ce que l’accent soit mis sur Wallet et Santé, deux des applications dans lesquelles Apple a le plus investi récemment.

Il y aura certainement une poignée d’autres petites fonctionnalités et d’améliorations de la qualité de vie, mais il n’y aura probablement rien qui ressemble à une refonte de l’écran d’accueil. Cela dit, il convient de noter que la loi européenne sur les marchés numériques (DMA) donne à Apple jusqu’au début de l’année 2024 pour procéder à d’importants changements, tels que la prise en charge du sideloading et des boutiques d’applications tierces. On ne sait pas si Apple fera une annonce à ce sujet lors de la conférence WWDC, mais il y a fort à parier que les choses bougeront au cours du cycle d’iOS 17. Des rumeurs circulent également sur le fait qu’Apple pourrait supprimer l’obligation d’utiliser WebKit pour les navigateurs tiers sur iOS.

Nous en savons très peu sur ce que nous pouvons attendre de macOS 14. Étant donné que les grandes nouvelles concernant les prochaines fonctionnalités logicielles ont tendance à fuir d’Apple ces derniers temps, cela semble indiquer qu’il ne faut pas s’attendre à grand-chose dans ce domaine. Il en va de même pour tvOS.

watchOS, en revanche, devrait bénéficier d’une mise à jour substantielle, une évolution bienvenue après quelques années marquées par l’apparition de nouveaux cadrans de montres et d’autres ajouts mineurs. Une fois de plus, c’est Bloomberg qui a fait état de ces changements à venir. watchOS 10 devrait ajouter un écran d’accueil redessiné, ainsi que la prise en charge de widgets personnalisables semblables à ceux d’iOS, ce qui vous permettra d’accéder à des informations à l’intérieur des applications sans avoir à les lancer.